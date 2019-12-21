بطولة إنكلترا: تعادل مخيب بين إيفرتون وارسنال أمام ناظري أنشيلوتي وأرتيتا

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إيفرتون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

خيم التعادل السلبي المخيب للآمال على مباراة إيفرتون وضيفه أرسنال السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم أمام ناظري مدربيهما الجديدين الإيطالي كارلو أنشيلوتي واإسباني ميكل أرتيتا على التوالي.

وجمعت المباراة بين فريقين يمران بفترة سيئة من ناحية النتائج، ففريق الـ "توفيز" لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، فيما نسخ ارسنال نتيجة منافسه حيث لم يحرز الثلاث النقاط سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الاخيرة، علما أنه عوض فشله المحلي بالتأهل بصعوبة إلى دور الـ 16 بمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وخاض الفريقان المباراة أمام ناظري مدربيهما الجديد أنشيلوتي وأرتيتا اللذين كان متواجدين في مدرجات ملعب "غوديسون بارك" بعد اقل من ساعة على اعلان تعيين الأول مدربا لايفرتون لمدة أربعة أعوام ونصف العام خلفا للبرتغالي ماركو سيلفا، فيما كان أرسنال أعلن الجمعة تعيين أرتيتا لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

وفي اللقاء الأخير للمدربين المؤقتين الاسكتلندي دنكان فيرغوسون والسويدي فريدي ليونغبرغ، لاحت الفرصة الاولى لإيفرتون عبر قائده الايسلندي جيلفي تور سيغوردسون بتسديدة من ركلة حرة بجوار القائم الايمن (19)، فيما استحوذ ارسنال أكثر على الكرة بدون أي خطورة تذكر.

وبدأ ارسنال الشوط الثاني بمحاولة خطيرة على مرمى الحارس جوردان بيكفورد الذي تألق في صده تسديدة للمهاجم الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ (51).

ورغم خيارات ليونغبرغ التكتيكية باخراجه أوباميانغ وادخال المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت بدلا منه (78)، إلا أن النتيجة لم تتبدل ليصعد أرسنال إلى المركز التاسع مؤقتا برصيد 23 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر موقتا.

ويلعب لاحقا بورنموث مع بيرنلي، أستون فيلا مع ساوثمبتون، برايتون مع شيفيلد يونايتد، نيوكاسل مع كريستال بالاس، نوريتش مع ولفرهامبتون، ومانشستر سيتي مع ليستر سيتي.

وتختتم المرحلة الاحد بلقاءي واتفورد مع مانشستر يونايتد، وتوتنهام مع تشلسي، فيما تأجلت مباراة وست هام مع ليفربول المتصدر لمشاركة الاخير في كأس العالم للاندية المقامة في قطر حيث سيواجه لاحقا فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية.

© 2019 AFP