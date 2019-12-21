بطولة إنكلترا: تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون

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لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلن نادي إيفرتون الانكليزي لكرة القدم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثا من مهامه الفنية مع نابولي، مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وسيتولى أنشيلوتي، الفائز بمسابقة دوري ابطال أوروبا ثلاث مرات، مهامه الرسمية الاحد المقبل امام بيرنلي، علما أنه سيكون متواجدا في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث يستضيف منافسه ارسنال في وقت لاحق اليوم مع افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز.

وكان أنشيلوتي (60 عاما) الذي وصل إلى مدينة ليفربول في وقت سابق من الإثنين، توصل الى "اتفاق مبدئي" لتولي مهامه مع إيفرتون عقب اقالته الاسبوع الماضي من نابولي، وسط تقارير صحافية تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".

وأقيل المدرب الإيطالي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الفائت إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الاخيرة.

ويخلف أنشيلوتي البرتغالي ماركو سيلفا الذي اقاله النادي في 5 كانون الاول/ديسمبر في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون الذي ستكون مباراته أمام أرسنال اليوم الاخيرة له.

وسيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد انكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول مع النادي اللندني.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

© 2019 AFP