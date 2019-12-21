بطولة إيطاليا: إنتر يلحق بيوفنتوس الى الصدارة بجدارة

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ميلانو (أ ف ب)

لحق إنتر ميلان بغريمه يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه جنوى 4-صفر في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والأخيرة في عام 2019.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو (31 و71) وروبرتو غاليارديني (32) وسيباستيانو ايسبوزيتو (64 من ركلة جزاء) الاهداف.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 42 نقطة ليتساوى مع يوفنتوس الفائز في افتتاح المرحلة الأربعاء على مضيفه سمبدوريا 2-1، مع أفضلية فارق الأهداف لإنتر (+22 مقابل +14) علما بأن الحسم في حال التساوي في النقاط يكون بالمواجهتين المباشرتين في نهاية الموسم.

وتغلب يوفنتوس على إنتر ميلان 2-1 في ميلانو في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وهي الخسارة الوحيدة التي مني بها رجال المدرب أنطونيو كونتي حتى الآن.

في المقابل، مني جنوى بالخسارة العاشرة في البطولة وبها تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفرض الـ"نيراتسوري" هيمنته على المباراة منذ اللحظة الأولى، لكن افتتاح التسجيل لم يأت الا بعد نصف ساعة من بداية اللقاء عندما دخل أنطونيو كاندريفا بالكرة ومررها عرضية للوكاكو فتابعها برأسه في المرمى (31).

ولم ينتظر إنتر اكثر من دقيقة لكي يضاعف النتيجة عن طريق غاليارديني الذي استقبل الكرة من لوكاكو وسددها "على الطاير" بيمناه بعيدا عن متناول الحارس الروماني اندري رادو (32).

واحتسب حكم المباراة لوكا بايريتو ركلة جزاء لإنتر بعد خطأ اقترفه الكولومبي كيفين اغوديلو، انبرى لها الناشئ ايسبوزيتو وسددها بثقة على يمين الحارس (64) محرزا الهدف الثالث.

وهو الهدف الأول لايسبوزيتو (17 عاما و172 يوما) مع إنتر، وبات اصغر لاعب يبدأ في تشكيلته الأساسية عبر التاريخ، وثاني أصغر لاعب يسجل بعد ماريو كورسو الذي كان يبلغ وقتها 17 عاما و97 يوما.

واختتم لوكاكو أهداف فريقه بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها نحو المرمى (70).

- أودينيزي يهزم كالياري -

وخرج أودينيزي من دوامة النتائج المخيبة بفوزه على ضيفه كالياري 2-1.

افتتح الأرجنتيني رودريغو خافيير دي بول التسجيل لاودينيزي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو (84)، لكن الرد جاء سريعا من العاجي سيكو فوفانا (85)، ليمنح الفوز لفريقه.

وهو الفوز الأول لصاحب الأرض في ست مباريات بعد ثلاث خسارات وتعادلين، في حين هي الخسارة الثانية لكالياري تواليا والرابعة في الموسم الحالي.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس.

© 2019 AFP