بطولة فرنسا: انتصارات كبيرة لسان جرمان ومرسيليا وموناكو في ختام الذهاب

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باريس (أ ف ب)

حققت اندية باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا مطارده المباشر وموناكو انتصارات كبيرة السبت في المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة من دور الذهاب في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه أميان 4-1 بينها ثنائية لنجمه الدولي الواعد كيليان مبابي، وتغلب مرسيليا على ضيفه نيم 3-1، فيما فجر موناكو جام غضبه على ضيفه ليل محولا تخلفه بهدف إلى فوز 5-1 بينها ثنائية لوسام بن يدر متصدر لائحة الهدافين.

وبدوره سحق مونبلييه ضيفه بريست برباعية نظيفة، وفاز نيس على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف نظيفة.

- سان جرمان ينهي العام بافضل طريقة -

بملعب بارك دي برانس، أنهى باريس سان جرمان حامل اللقب في العامين الأخيرين العام 2019 بأفضل طريقة ممكنة بفوزه السادس على التوالي والخامس عشر هذا الموسم معززا موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة غداة احتفاله بعيد ميلاده الحادي والعشرين، فنجح في تسجيل ثنائية رافعا بها رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم منتزعا المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وهي المباراة السابعة على التوالي التي يهز فيها مبابي الشباك بهدف على الأقل، وهو أنهى العام 2019 بـ41 هدفا.

ومنح مبابي التقدم لسان جرمان في الدقيقة العاشرة من انفراد.

وانتظر باريس سان جرمان الشوط الثاني لترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه حيث أضاف البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي (47) رافعا رصيده الى ثمانية أهداف هذا الموسم، قبل أن يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (65).

وقلص الضيوف الفارق عبر الكولومبي ستيفن مندوزا (70)، لكن إيكاردي أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع (84) رافعا غلته التهديفية هذا الموسم إلى تسعة اهداف.

وحافظ باريس سان جرمان على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مرسيليا الذي حقق فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة عندما تغلب على ضيفه نيم 3-1.

وانتظر مرسيليا الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتح التسجيل بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع المغربي الاصل سفيان العكوش بالخطأ في مرمى فريقه (47)، وأضاف الأرجنتيني داريو بينيديتو الثاني (66)، قبل أن يختم ديميتري باييت المهرجان (82)، فيما سجل أنطوني بريانكون الهدف الوحيد للضيوف (90+2).

وفجر موناكو جام غضبه في ضيفه ليل وسحقه 5-1.

وكان ليل البادئ بالتسجيل عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهين في الدقيقة 13 مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم، ورد فريق الإمارة بقوة عبر البرتغالي جيلسون مارتينيز (23) والسنغالي بالدي دياو كيتا (29) والتونسي الأصل وسام بن يدر (53 و65) والبولندي كميل غليك (90+3).

وعزز بن يدر موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا.

© 2019 AFP