روسيا توافق على تسديد 2,9 مليار دولار لأوكرانيا لتسوية النزاع حول الغاز

إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ماكرون وميركل في الإليزيه بباريس. 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.

نقلت وكالة الأنباء الروسية عن رئيس شركة غازبروم للغاز، أليكسي ميلر، أن مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2,9 مليار دولار (2,9 مليار دولار مع الغرامات) أقرتها محكمة التحكيم في ستوكهولم في فبراير/شباط 2018. وقد وقعت موسكو وكييف مذكرة تفاهم بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إثر مفاوضات استمرت عدة أشهر، كما أعلنت الجمعة مجموعة غازبروم والرئاسة الأوكرانية.

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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية للغاز السبت أنها وافقت على دفع 2,9 مليار دولار إلى شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.

نقلت وكالة الأنباء الروسية عن رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أن مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار (2,9 مليار دولار مع الغرامات) أقرتها محكمة التحكيم في ستوكهولم في فبراير/شباط 2018.

وقد وقعت موسكو وكييف مذكرة تفاهم بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إثر مفاوضات صعبة منذ أشهر، كما أعلنت الجمعة مجموعة غازبروم الروسية والرئاسة الأوكرانية.



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ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن متحدث باسم غازبروم قوله إن "الطرفين الروسي والأوكراني وقعا مذكرة تفاهم بشأن تمديد عبور الغاز"، دون تفاصيل عن محتوى الاتفاق. من جهتها، أكدت الرئاسة الأوكرانية على فيس بوك التوصل الى "اتفاق نهائي لنقل الغاز".

كان عامل الوقت ضاغطا لأن العقد الحالي ينتهي في 31 ديسمبر/كانون أول إذ لو فشلت المحادثات، كانت الإمدادات الأوروبية ستتأثر رغم أن الدول الأوروبية المعنية ملأت مخزوناتها من الغاز.



وجرت مفاوضات ثلاثية الخميس في برلين بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، تم بموجبها التوصل إلى اتفاق مبدئي، إلا أنها استمرت الجمعة في مينسك عاصمة بيلاروسيا.

العلاقات الروسية الأوكرانية تدهورت إلى حد كبير منذ عام 2014 مع ضم القرم وبداية الحرب في شرق أوكرانيا. وترك ذلك تأثيرا سيئا على تقدم المحادثات بين غازبروم ونظيرتها الأوكرانية نفتوغاز.



تم توقيع العقد المعمول به بعد أزمة الغاز السابقة التي أثرت على الإمدادات الأوروبية مطلع العام 2010.



وإذا كانت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي (35% من استهلاكها)، إلا أنها أقل اعتمادا على عبور الغاز أوكرانيا بعد أن انخفض بنسبة 40% على مدار الخمسة عشر عاما الماضية في أعقاب نزاعين حول هذه المسألة ( 2006 و2009).



فرانس24 / أ ف ب