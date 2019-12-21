ظروف "كارثية" مع استعار حرائق الغابات الاسترالية

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Bargo (أستراليا) (أ ف ب)

أدت موجة الحر الحارقة الى تفاقم حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من أستراليا السبت، وتصاعدت السنة اللهب الخارجة عن السيطرة والمحيطة بمدينة سيدني وسط ظروف "كارثية".

وتشهد مناطق الساحل الشرقي لأستراليا موجة حر قياسية، انتقلت من غرب البلاد، ما أدى الى اشتعال مئات الحرائق في طريقها.

وغرقت سيدني في الدخان السام مع اندلاع الحرائق في الشمال والجنوب والغرب على بعد حوالى 130 كيلومتراً من المدينة الأكبر في استراليا.

وصرح مفوض الاطفاء في ولاية نيوساوث ويلز شين فيتزسيمونز بعد ظهر السبت "لقد كان اليوم مريعاً".

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الى 47 درجة مئوية في اجزاء من الولاية التي تعتبر الاكثر اكتظاظا، بما في ذلك اجزاء من غرب سيدني.

وتشهد استراليا حرائق كل عام، ولكنها بدأت مبكراً وبشكل كثيف هذا العام تصاحبها درجات حرارة قياسية اثارت مخاوف بشأن الاحتباس الحراري.

وأتت الحرائق حتى الآن على ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هكتار (7،4 ملايين فدان) من الأراضي - وهي مساحة تعادل مساحة بلجيكا - مع مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير أكثر من 800 منزل.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق إن اثنين من الحرائق الهائلة التي اندلعت جنوب سيدني تسببت بعواصف رعدية، بينما يستعر "حريق ضخم" الى الشمال ويهدد بظاهرة خطيرة مماثلة.

ويمكن أن تحدث العاصفة الرعدية الناجمة عن حريق حين يبرد الدخان عندما يلتقي بضغط هوائي في الغلاف الجوي، ما يخلق سحابة قادرة على توليد برق ورياح قوية.

وأضاف فيتزسيمونز أن نحو 3000 من رجال الإطفاء في جميع أنحاء الولاية يستعدون لتغير الرياح في فترة ما بعد الظهر مع التسبب ب"ظروف خطيرة وصعبة ومتقلبة".

وقال "لن نتغلب على هذه الحرائق حتى تهطل كمية جيدة من الأمطار".

وأضاف "نشهد نمطًا لا هوادة فيه من الهواء الساخن الجاف الذي يسيطر على الطقس في الوقت الحالي".

وتم تنفيذ عمليات اخلاء في بلدة بارغو الواقعة في منطقة حريق اتى على 185 الف هكتار في المنطقة المجاورة الخميس.

وقال كوري كارتيز المقيم في بارغو لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مروّع .. نشعر بالعزلة في هذا المكان مع وجود حواجز الطرق. لا يمكن أن يأتي الأحباب لزيارتنا".

تم إخطار كارتيز بالمغادرة قبل يومين، لكنه بقي للدفاع عن ممتلكاته.

وقال "يعرض الجميع المساعدة، لكن لا يمكنهم المساعدة".

وفي ولاية جنوب أستراليا، التي تحملت في الأيام القليلة الماضية وطأة موجة الحر، كان أكثر من 1500 من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق التي دمرت أكثر من 40،000 هكتار.

وتوفي شخصان في حرائق هناك خلال اليومين الماضيين، وتم علاج العشرات من رجال الإطفاء والسكان من إصابات واستنشاق الدخان.

وكانت طواقم الطوارئ في حال تأهب في ولاية فكتوريا الجنوبية حيث اشتعلت النيران بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة.

- "طوارئ صحية" -

حذر كبار الاطباء من "حالة طوارئ صحية عامة" نظرا للدخان السام غير المسبوق الذي يخنق سيدني والذي تفاقم ليصبح ضباباً كثيفاً مساء السبت.

وسجلت المستشفيات زيادات حادة في زيارات غرف الطوارئ بسبب الإرهاق جراء الحرارة ومشاكل التنفس.

وتم حث الأشخاص المعرضين للأمراض في نيوساوث ويلز على البقاء في منازلهم وسط مخاوف من أن تتسبب الحرارة الشديدة المقترنة بالدخان السام ب"مرض شديد، ودخول المستشفى وحتى الموت".

وصرح لين رينيكوف، أحد سكان سيدني، لوكالة فرانس برس السبت بأنه يشعر بقلق شديد من "دخول جزيئات الدخان في رئتي وقلبي".

© 2019 AFP