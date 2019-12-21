قتيلان في إسبانيا ومفقود في فرنسا بسبب سوء الاحوال الجوية

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مرسيليا (أ ف ب)

لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، كما قضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وفقد ثالث في البحر قبالة السواحل الفرنسية، اثر هبوب عاصفة ايلزا السبت في المناطق الغربية من أوروبا.

وقضت كورية جنوبية عمرها 32 عاما السبت متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية في وسط مدريد عليها إثر هبوب رياح عاتية، بحسب ما افاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية انريكي لوبيز.

وأكد الوزير ان البناية كانت موضع تفقد في 2015 بلا مشاكل.

كما قضى ستيني هولندي غرقا الجمعة خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب اسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الانقاذ السبت.

وقبالة السواحل الجنوبية الشرقية لفرنسا، فقد رجل في البحر المتوسط بعدما سقط من مركب شراعي الجمعة في حين تم انقاذ مرافق له، بحسب السلطات.

وهبت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة الجمعة على منطقة كوت دازور جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا.

وكان سوء الاحوال الجوية خلف الخميس والجمعة ثلاثة قتلى في اسبانيا وقتيلين في البرتغال.

بورز-لف/حال/ب ق

© 2019 AFP