كرة القدم-إنكلترا: تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا جديدا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف. ويخلف أنشيلوتي في هذا المنصب البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 ديسمبر/كانون الأول بعد الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في مباراة الدربي أمام الغريم ليفربول.

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أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم السبت تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي (60 عاما) مدربا له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف، ليخلف في هذا المنصب البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله النادي في 5 ديسمبر/كانون الأول بعد الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الغريم ليفربول متصدرا الترتيب.



وقال أنشيلوتي في بيان: "هناك رؤية واضحة من مالك النادي والإدارة من أجل النجاح والفوز بالألقاب". وأردف قائلا: "هذا الأمر يروق لي باعتباري مدربا، وأنا سعيد جدا من إمكانية أن أكون قادرا على العمل مع الجميع في النادي من أجل المساعدة لجعل هذه الرؤية حقيقة".



وأكد أنشيلوتي أنه أدرك جيدا "قدرات اللاعبين"، معتبرا أن "العمل الذي قام (المدرب الموقت الإسكتلندي دنكان) فيرغوسون هو إيجابية كبيرة له. التنظيم والانضباط القوي والدافع الصحيح هي بعض المكونات الرئيسية في كرة القدم، وأنا سعيد لأنه سيكون جزءا من طاقمي التدريبي".



ورحب مدير كرة القدم في إيفرتون مارسيل براندز بوصول الإيطالي بالقول: "من دواعي سروري الترحيب بكارلو أنشيلوتي في إيفرتون. هو أحد أفضل المدربين في العالم وأحد الفائزين (بالألقاب)، وقد حقق النجاحات على أعلى المستويات في الدوريات الأوروبية".



وسيتولى أنشيلوتي مهامه الرسمية الأحد المقبل أمام بيرنلي، علما أنه كان موجودا في ملعب فريقه الجديد "غوديسون بارك" حيث استضاف منافسه أرسنال في افتتاح مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز. وانتهت المباراة بتعادل سلبي.



وكان أنشيلوتي توصل إلى "اتفاق مبدئي" لتولي مهامه مع إيفرتون عقب إقالته الأسبوع الماضي من نابولي، وسط تقارير صحافية تفيد أن المحادثات بين الطرفين "تطورت بشكل لافت".



وأقيل المدرب الإيطالي الذي خلفه "تلميذه" جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الماضي إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الأخيرة.



وسيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد انكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول مع النادي اللندني. وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

فرانس 24 / أ ف ب