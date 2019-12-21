كرة القدم: ليفربول يحرز كأس العالم للأندية إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي 1-صفر

أحرز نادي ليفربول الإنكليزي مساء السبت لقب كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي 1-صفر من تسجيل روبرتو فيرمينو، بعد الفريقين في الوقت الأصلي للنهائي الذي أقيم على ستاد خليفة الدولي في الدوحة. وهي المرة الأولى التي يتوج فيها النادي الأحمر بطلا للعالم في تاريخه الممتد لـ127 عاما، وبات ثاني فريق إنكليزي يحرز لقب هذه البطولة بصيغتها الحالية، بعد مانشستر يونايتد عام 2008.

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أحرز ليفربول الإنكليزي مساء السبت كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي 1-صفر بهدف في وقت التمديد لمهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للنهائي الذي أقيم في ختام النسخة السادسة عشرة في قطر.

وتفوق حامل لقب دوري أبطال أوروبا على منافسه بطل البرازيل وحامل لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية، بفضل هدف فيرمينو في الدقيقة 99، ليتوج على ستاد خليفة الدولي بطلا في مشاركته الثانية في مونديال الأندية.



وكان فيرمينو نفسه قد أوصل ليفربول للنهائي، بتسجيله هدف الفوز (2-1) على مونتيري المكسيكي في الدقيقة 90+1 من مباراة الدور نصف النهائي، بعيد دخوله بديلا في الدقائق الخمس الأخيرة.



وهي المرة الأولى التي يتوج فيها النادي الأحمر بطلا للعالم في تاريخه الممتد لـ127 عاما، وبات ثاني فريق إنكليزي يحرز لقب هذه البطولة بصيغتها الحالية، بعد مانشستر يونايتد عام 2008.



وأصبح مدرب ليفربول يورغن كلوب أول ألماني يرفع كأس المسابقة في صيغتها الجديدة المعتمدة منذ 2005 (سبعة فرق هي أبطال القارات الست إضافة إلى بطل البلد المضيف)، وانضم إلى مواطنيه اللذين سبق لهما إحراز لقب بطل العالم، وهما ديتمار كرامر (1976 مع بايرن ميونيخ تحت مسمى كأس انتركونتيننتال، وأوتمار هيتزفيلد مع البافاري أيضا عام 2001).



ويقدم ليفربول في الأشهر الأخيرة أداء هو الأفضل له في الأعوام الأخيرة، إذ توج نهاية الموسم الماضي بطلا لدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، ورفع كأس السوبر الأوروبية، ويبدو قريبا أكثر من أي وقت مضى لإحراز لقب بطولة إنكلترا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

فرانس24/ أ ف ب