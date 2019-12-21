ليبيا: حكومة الوفاق تطلب مساعدة خمس دول "صديقة" لتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني

فايز السراج في مالطا، 9 يناير/كانون الثاني 2019

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الجمعة المساعدة من خمس دول صديقة لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وطالب السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي الخاص بحكومته، الخمس دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد "العدوان" الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل "خارج شرعية الدولة".

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"حفاظاً على السلم الاجتماعي ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا"، طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الجمعة المساعدة من خمس دول وصفها "بالصديقة" لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا على طرابلس العاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان نشر على صفحته في فيسبوك، أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب فيها هذه الدول الصديقة بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".

وقال إن هذا الطلب يأتي "حفاظاً على السلم الاجتماعي ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

ودعت حكومة الوفاق "الدول الخمس" إلى التعاون والتنسيق معها في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة، إلى جانب الدعوة إلى "تكثيف التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرين بالبشر".

مذكرة التعاون العسكري مع تركيا

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من كانون الاول/ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده الى ليبيا دعما لحكومة السراج اذا طلب هذا الاخير ذلك، ما أجج التوتر.

يشار إلى أن قوات المشير حفتر تلقى دعما خصوصا من مصر والامارات اللتين تنافسان تركيا إقليميا.

للمزيد- ليبيا: حكومة الوفاق الوطني "توافق على تفعيل" اتفاق عسكري مع تركيا

من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها من التصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في البلاد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها "تأسف للتطورات الاخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا، وقيام الاطراف بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر".

وشددت البعثة على تأكيدها بحتمية "الحل السياسي"، وبمضيها قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين العودة إلى طاولة التفاوض لوقف التقاتل بين الاخوة، وكبح التدخل الخارجي.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنت القوات الموالية للمشير حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.

فرانس24/ أ ف ب