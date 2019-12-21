مصر: السياح البريطانيون يتدفقون مجددا على منتجع شرم الشيخ

عقب إعلان الحكومة البريطانية إلغاء الحظر على الرحلات الدولية إلى مطار منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، عاد السياح البريطانيون مجددا هذه المدينة المصرية الساحلية ابتداء من هذا الأسبوع، إذ وصلت الخميس أولى الرحلات الجوية المباشرة التابعة لشركة إنتر إير قادمة من برمنغهام، وعلى متنها 110 ركاب. وقد بدأ قطاع السياحة في مصر يتعافى خلال العامين الماضيين، إذ سجل وفود 8,2 ملايين سائح في 2017 وارتفع العدد إلى 11,3 مليون العام الماضي.

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عاد السياح البريطانيون مجددا إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، ابتداء من هذا الأسبوع بعد قرار الحكومة البريطانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلغاء الحظر على الرحلات الدولية إلى مطار هذه المدينة المصرية الساحلية.



ووصلت الخميس أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة إنتر إير والقادمة من برمنغهام، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ، بحسب ما أعلن مسؤول في هيئة الطيران المدني المصرية.



وأوضح المسؤول أن "شركة إنتر إير ستنظم رحلة واحدة أسبوعيا من بريطانيا إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي"، مضيفا أن عدد الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ سيزداد خلال موسم الصيف.



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وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ عقب إسقاط تنظيم "الدولة الإسلامية" في أكتوبر/تشرين الأول 2015 طائرة روسية بعيد إقلاعها من المدينة الساحلية، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.



ودفع الحادث روسيا أيضا إلى فرض حظر على خطوط طيرانها إلى المطارات المصرية، إلا أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى القاهرة في أبريل/نيسان 2018. لكن الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ لا تزال معلقة.



وبدأ قطاع السياحة في مصر بالتعافي خلال العامين الماضيين إذ سجل وفود 8,2 ملايين سائح في 2017 وارتفع العدد إلى 11,3 مليون العام الماضي.

فرانس24 / أ ف ب