مونديال الأندية 2019: مونتيري ثالثا على حساب الهلال

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الدوحة (أ ف ب)

أحرز مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في الدوحة، بفوزه على الهلال السعودي، بطل آسيا، 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كارلوس ادواردو (35)، لكن الفريق المكسيكي رد بثنائية مطلع الشوط الثاني سجلها أرتورو غونساليس (55) والأرجنتيني ماكسيميليانو ميسا (60)، قبل أن يدرك الفرنسي بافيتيمبي غوميس التعادل للهلال (66).

وفي ركلات الترجيح، سجل للهلال غوميس والإيطالي سيباستيان جوفينكو والكحوري الجنوبي جانغ هيون-سو، وأهدر له إدواردو ومحمد كنو، فيما سجل لمونتيري أرتورو غونساليس وجون ميدينا وروجيليو فونيس وحارس المرمى لويس كارديناس، وأهدر له يوهان فاسكيز.

وبدأ مونتيري الشوط الأول مهاجما، وكاد يخطف هدفا لولا تألق الحارس عبدالله المعيوف بتصديه لتسديدة غونساليس قبل أن يشتتها الدفاع (14)، وأخرى لانخل زالديفار علت العارضة بقليل (21).

ونجح الهلال في افتتاح التسجيل من أول هجمة له عندما ارتقى إدراردو لكرة عرضية لياسر الشهراني وتابعها برأسه على يسار الحارس المكسيكي لويس كارديناس (35).

وسدد ميسا كرة قوية من مسافة بعيدة ولكن المعيوف تصدىل ها ببراعة (44).

وكاد مونتيري يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية لغونزساليس أبعدها المعيوف إلى ركنية (48)، قبل أن ينجح في مسعاه عندما استغل غونساليس كرة عرضية لجوناثان اوريتفيسكايا تابعها برأسه داخل المرمى (55)، ومنحه ميسا التقدم عندما استغل كرة عرضية زاحفة لزالفيدار فهيأها لنفسه على بعد مترين من المرمة وتابعها بيسراه على يسار المعيوف (60).

وأدرك غوميس التعادل بعد ست دقائق عندما استغل كرة عرضية لإدواردو تابعها بارتماءة برأسه على يسار الحارس كارديناس (66).

وانقذ كارديناس مرمى مونتيري من هدف محقق بابعاده بأطراف أصابعه تسديدة جوفينكو الى ركنية (68)، ورد المعيوف بتصديه لكرة قوية لجوناثان غونساليس (80)، قبل أن يحرم القائم غوميس من هدف الفوز برده تسديدة من مسافة قريبة (90+4).

© 2019 AFP