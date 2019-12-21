وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب إسرائيلية مزعومة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق كامل تحقيق بمزاعم حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية. وأدى تصريح رئيسة الادعاء العام بالمحكمة حول فتح هذا التحقيق إلى رد فعل غاضب من إسرائيل وحليفتها واشنطن.

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عقب تصريح رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة قائلة إنها ستفتح

تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تعارض "بحزم" فتح تحقيق بهذا الشأن.

وقال بومبيو "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة".

"الفلسطينيون غير مؤهلين كدولة ذات سيادة"

وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكنرئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن "تبت على وجه السرعة" وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.

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ترحيب فلسطيني



ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق "طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة... بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة".



وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على تويتر "نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل ... قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني".

تعتبر وزارة الخارجية والمغتربين بان اعلان المحكمة الجنائية الدولية خطوة هي الاولى من نوعها منذ اعلان بدء الدراسة الاولية عام ٢٠١٥.#فلسطين #القدس #الجنائية_الدولية #ICC — وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية (@pmofa) December 20, 2019

نتانياهو رافض

وقال نتانياهو إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية. وأضاف في بيان "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".



ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.

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ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.

معضلة المستطونات



وقال ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية في ديسمبر كانون الأول إن التحقيق الأولي في الضفة الغربية ركز على "ما قيل عن أنشطة متعلقة بالمستوطنات بمشاركة السلطات الإسرائيلية".



ويعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول المستوطنات غير قانونية بموجب معاهدة جنيف التي تحظر الاستقرار على أراض تم الاستيلاء عليها وقت الحرب.

وتعارض إسرائيل ذلك وتعلل باحتياجاتها الأمنية وتستشهد بالكتاب المقدس وبأحداث تاريخية وبصلات سياسية لإثبات ما يربطها بالأرض.



كما نظر مكتب الادعاء بالمحكمة في مزاعم ارتكاب إسرائيل لانتهاكات في قطاع غزة وفي أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مارست التعذيب وفي أن السلطات الفلسطينية دفعت أموالا لأسر فلسطينيين شاركوا في هجمات على إسرائيليين.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

