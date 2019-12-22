الدفاعات الجوية السورية تتصدّى "لصواريخ معادية" مصدرها إسرائيل

إعلان اقرأ المزيد

بيروت (أ ف ب)

أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت "لصواريخ معادية" مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أنّ أحد "الأهداف المعادية" سقط في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية في نبأ عاجل إنّ "الدفاعات الجويّة تتصدّى لصواريخ معادية قادمة من اتّجاه الأراضي المحتلّة"، في حين أكّد التلفزيون الرسمي "سقوط أحد الأهداف المعادية بمنطقة عقربا في ريف دمشق".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتّخذ مقرّاً له في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، عن "سماع دويّ ثلاثة انفجارات على الأقلّ هزّت مناطق العاصمة دمشق وريفها".

وأضاف أنّ "صواريخ يعتقد أنّها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق".

ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية "واسعة النطاق" استهدفت قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لفيلق القدس الإيراني، مما أسفر عن مقتل 21 مقاتلاً، من بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى مدنيين اثنين، وفقاً للمرصد.

وفي تمّوز/يوليو، قتل تسعة مقاتلين موالين للنظام، من بينهم ستّة إيرانيين، في غارات في محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين.

وفي آب/أغسطس شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على قرية عقربا في ريف دمشق الجنوبي، ممّا أسفر عن مقتل إثنين من مقاتلي حزب الله وإيراني.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "نحن لا نعلّق على أنباء مصدرها وسائل إعلام أجنبية".

© 2019 AFP