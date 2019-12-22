الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" ليانيس و47 نقطة لهاردن

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تريبل دابل" للمرة الثالثة هذا الموسم، وقاد فريقه ميلووكي باكس لتعزيز سجله الأفضل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز على نيويورك نيكس 123-102 السبت.

وشهدت مباريات الأمس تسجيل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن 47 نقطة قاد به فريقه للفوز على مضيفه فينيكس صنز 139-125، بينما سحق لوس أنجليس كليبيرز مضيفه سان أنتونيو سبيرز 134-109 بفضل نجمه كواهي لينارد.

في المباراة الأولى، قاد اليوناني، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه الى تحقيق فوزه الـ26 مقابل أربع هزائم، ليعزز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية سجله كأفضل فريق في الدوري هذا الموسم، مدفوعا بفوزه على متصدر المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز الخميس 111-104.

وسجل أنتيتوكونمبو في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، 22 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليحقق "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية الفردية) للمرة الثالثة هذا الموسم، ويعزز موقع فريقه كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان زميل أنتيتوكونمبو كريس ميدلتون أفضل مسجل مع 23 نقطة.

ومكن اللاعبان فريقهما من السيطرة على المباراة من البداية الى النهاية والتقدم أحيانا بفارق 29 نقطة، من دون أي رد فعل من المضيف.

وحقق ميلووكي فوزه الـ20 في آخر 21 مباراة، والتاسع تواليا خارج أرضه، علما بأن الخسارة الأخيرة له خارج ملعبه تعود الى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام يوتا جاز.

في المقابل، تلقى نيويورك صاحب المركز الرابع عشر ما قبل الأخير في المنطقة الشرقية، خسارته الـ23 في 30 مباراة.

وكان أفضل مسجل له في لقاء الأمس جوليوس راندل مع 20 نقطة.

من جهته، تابع جيمس هاردن أفضل لاعب في الدوري في موسم 2017-2018، تألقه على صعيد التسجيل، معززا موقعه كالأفضل هذا الموسم، علما بأنه كان أفضل مسجل في الدوري في الموسمين الماضيين.

وسجل هاردن 47 نقطة لصالح هيوستن في سلة المضيف فينيكس، لينهي فريقه المباراة بفارق 14 نقطة، ويحقق فوزه الخامس في آخر ست مباريات.

ويتصدر هاردن ترتيب المسجلين هذا الموسم، بمعدل 38,5 نقطة في المباراة الواحدة، أمام أنتيتوكونمبو (معدل 31,8 نقطة).

وأضاف هاردن في مباراة الأمس ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وساهم زميله راسل وستبروك بتسجيل 30 نقطة مع 10 متابعات، بينما أضاف كلينت كابيلا 14 نقطة و17 متابعة لهيوستن الذي حقق السبت فوزه الـ20 مقابل تسع هزائم هذا الموسم.

في المقابل، كان كيلي أوبري جونيور أفضل مسجل لفينيكس مع 26 نقطة.

- فيلادلفيا يوقف سلسلة هزائمه -

نجم آخر كان تحت الأضواء أمس هو لينارد الذي قاد كليبيرز للفوز على مضيفه سبيرز بفارق 25 نقطة.

وسجل لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز في الموسم الى الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل الانتقال الى كليبيرز، 26 نقطة أضاف إليها سبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة وأربع سرقات للكرة.

وأتاح هذا الفوز لكليبيرز، وهو الـ22 له مقابل تسع هزائم هذا الموسم، تعزيز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية، والبقاء على مسافة قريبة من غريمه ليكرز المتصدر (24 فوزا وخمس هزائم).

الى ذلك، تمكن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة نجمه الكاميروني جويل إمبييد، من تحقيق فوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، بتفوقه على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 125-108.

وكان فيلادلفيا قد خسر على التوالي مرة خارج ملعبه ومرتين على أرضه، بعد سلسلة من خمسة انتصارات. وأدت هذه الهزائم الى تراجع سفنتي سيكسرز من المركز الثاني في المنطقة الشرقية، الى السادس حاليا.

وكان إمبييد وجوش ريتشارلون أفضل مسجلين لفيلادلفيا مع 21 نقطة لكل منهما، بينما أضاف الكاميروني 13 متابعة كانت الأعلى في المباراة.

وفي أبرز المحطات الأخرى، سجل سبنسر دينويدي 39 نقطة ساهم من خلالها بفوز فريقه بروكلين نتس على ضيفه أتلانتا هوكس 122-112.

الى ذلك، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 113 - 106، وممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 119 - 115، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 119-107، ويوتا جاز على تشارلوت هورنتس 114-107.

© 2019 AFP