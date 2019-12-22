السوبر الإيطالية: لاتسيو يتفوق مجددا على يوفنتوس ويتوج في الرياض

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الرياض (أ ف ب)

جدد لاتسيو تفوقه على يوفنتوس وتوج بالكأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه 3-1 الأحد في المباراة التي أقيمت في السعودية للعام الثاني تواليا، وهذه المرة على ملعب الملك السعود في الرياض بعد أن أقيمت النسخة السابقة في جدة.

وكرر لاتسيو سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في الدوري المحلي بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق "السيدة العجوز" من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.

واستحق فريق المدرب سيموني إينزاغي هذا التتويج، إذ كان صاحب هدف السبق عبر الإسباني لويس ألبرتو (16)، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا (16)، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لممثل العاصمة بفضل هدف رائع للبوسني سيناد لوليتش (73) ثم آخر أروع من ركلة حرة للبديل دانيلو كاتالدي (4+90).

وأضاف لاتسيو لقب هذا العام من المسابقة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، الى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني مشاركات.

وتواجه يوفنتوس ولاتسيو على الكأس السوبر للمرة الخامسة، أي أكثر من أي مواجهة بين فريقين في المسابقة، وفاز فريق "السيدة العجوز" مرتين عامي 2013 (4-صفر) و2015 (2-صفر)، فيما خسر أعوام 1998 (1-2) و2017 (2-3) و2019.

وفشل يوفنتوس في تكريس عادته في مباريات الكأس السوبر المقامة خارج إيطاليا، إذ سبق له الفوز بستة من ألقابه الثماني عبر البحار، آخرها العام الماضي في جدة على حساب ميلان 1-صفر.

وتقام مباراة الكأس السوبر للمرة الحادية عشرة خارج إيطاليا، بعد أعوام 1993 (توج ميلان في واشنطن) و2002 (توج يوفنتوس في العاصمة الليبية طرابس) و2003 (توج يوفنتوس في نيوجيرزي) و2009 (توج إنتر ميلان في بكين) و2011 (توج ميلان في بكين) و2012 (توج يوفنتوس في بكين) و2014 (توج نابولي في الدوحة) و2015 (توج يوفنتوس في شنغهاي) و2016 (توج يوفنتوس في الدوحة) و2018 (توج يوفنتوس في جدة).

- ديبالا أفضل هداف في المسابقة -

وبدأ مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري اللقاء باشراك الثلاثي الهجومي رونالدو وديبالا ومواطن الأخير غونزالو هيغواين، إلا أن ذلك لم ينفعه كثيرا في البداية لأن لاتسيو فاجأه بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 16 عبر الإسباني لويس ألبرتو الذي سقطت الكرة أمامه عند نقطة الجزاء تقريبا بعد مجهود فردي مميز للبوسني سيناد لوليتش على الجهة اليسرى أتبعه بعرضية عجز البرازيلي أليكس ساندرو عن اعتراضها برأسه، لتصل الكرة الى الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش الذي حضرها لألبرتو.

وحاول يوفنتوس العودة الى اللقاء لكنه ترك وراءه مساحات كاد أن يستغلها لاتسيو في أكثر من مناسبة، أبرزها للأرجنتيني خواكين كوريا الذي أجبر الحارس البولندي فويشيخ تشيشني على التألق لانقاذ فريقه (33).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، نجح يوفنتوس في إدراك التعادل بعدما سقطت الكرة أمام ديبالا وهو وحيد في مواجهة المرمى، إثر تسديدة أرضية من خارج المنطقة لرونالدو تصدى لها الحارس الألباني توماس ستراكوشا، فتابعها في الشباك الخالية (45).

ورفع ديبالا رصيده الى 4 أهداف في رابع مشاركة له في الكأس السوبر، وجميعها ضد لاتسيو، ليصبح الأفضل تسجيلا في المسابقة بفارق هدف أمام كل من نجم يوفنتوس السابق أليساندرو دل بييرو (6 مشاركات) والكاميروني صامويل إيتو (3 مشاركات مع إنتر ميلان) والأوكراني أندريه تشفتشتكو (3 مشاركات مع ميلان) والأرجنتيني كارلوس تيفيز (مشاركتان مع يوفنتوس).

واستهل لاتسيو الشوط الثاني ضاغطا في بحثه من أجل استعادة التقدم وحاصر لاعبي ساري في منطقتهم لكن دون تهديد حقيقي لمرمى تشيشني، وذلك حتى الدقيقة 73 حين وصل رجال إينزاغي مجددا الى شباك البولندي إثر عرضية من مانويل لاتساري من الجهة اليسرى، فشل الدفاع في اعتراضها لتصل الى لوليتش على القائم البعيد، فتابعها البوسني مباشرة رائعة في سقف الشباك.

ووسط اندفاع يوفنتوس، كان لاتسيو قريبا من اصافة هدف ثالث أكثر من مرة، آخرها في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع حين ارتكب الأوروغوياني رودريغو بنتاكور خطأ على ماركو بارولو عند مشارف المنطقة حصل بسببه على انذار ثان وبطاقة حمراء، فانبرى البديل دانيلو كاتالدي للركلة الحرة وسددها بشكل رائع بعيدا عن متناول تشيشني.

- الكأس الإسبانية بعد ذلك -

وتأتي إقامة الكأس السوبر ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار "رؤية 2030" التي تأمل من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وإضافة الى الكأس السوبر الإيطالية، ستستضيف السعودية مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق.

وستقام الكأس الإسبانية بين الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل و12 منه، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك بنظام جديد بمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ومباراتي نصف نهائي تليهما مباراة نهائية بين الفائزين على الكأس السوبر.

واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة دورة كرة مضرب دولية استعراضية للمرة الأولى في تاريخها، وتستعد مطلع الشهر المقبل لاستضافة نسخة أولى من رالي دكار الصحراوي، إلى أول دورة محترفة للغولف للسيدات ستقام بين 19 و22 آذار/مارس المقبل.

كما أقيمت العام الماضي بطولة "سوبر كلاسيكو" بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية. وأقيم "كلاسيكو" كرة القدم الأميركية الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين مجددا هذا العام، وانتهى بفوز "راقصي التانغو" ونجمهم ليونيل ميسي الذي سجل هدف الفوز الوحيد.

ولم تقتصر النشاطات الرياضية المتزايدة على كرة القدم، اذ شملت أيضا استضافة الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة، وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة، ونزالا على ألقاب عالمية في الوزن الثقيل بين الملاكمين الأميركي-المكسيكي أندي رويز والبريطاني أنطوني جوشوا.

© 2019 AFP