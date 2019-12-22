بطولة انكلترا: يونايتد يسقط أمام متذيل الترتيب بخطأ لدي خيا

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لندن (أ ف ب)

سقط مانشستر يونايتد امام مضيفه واتفورد متذيل الترتيب بنتيجة صفر-2 ضمن اللقاء الذي جمعهما في المرحلة 18 من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد، بعد خطأ فادح لحارسه الاسباني دافيد دي خيا.

وواصل فريق "الشياطين الحمر" نتائجه المخيبة امام الاندية "الصغرى" في ظل نتائجه المميزة امام الفرق الكبرى، إذ لم يخسر هذا الموسم في الدوري اي مباراة امام الخمسة "الكبار" وليستر سيتي (اربعة انتصارات وتعادلان).

وكانت الفرصة متاحة امام يونايتد لتقليص الفارق الى نقطة مع تشلسي الرابع موقتا، قبل مباراة الاخير امام مضيفه توتنهام في ختام المرحلة لاحقا اليوم، الا ان رصيده تجمد عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع واتفورد رصيده الى 12 بعد فوزه الثاني فقط هذا الموسم وبقي في ذيل الترتيب.

وشهدت المباراة عودة الفرنسي بول بوغبا الذي دخل بديلا في الدقيقة 64 بعد غيابه عن الفريق منذ التعادل (1-1) أمام ارسنال في الدوري في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب معاناته من اصابة في الكاحل كان قد تعرض لها امام ساوثمبتون في أواخر آب/أغسطس.

وغاب لاعب خط الوسط عن 21 مباراة للشياطين الحمر ومنتخب "الديوك" منذ حينها، وبقي اسمه مرتبطا بالرحيل عن مانشستر يونايتد في ظل شائعات ربطته بالانتقال الى ريال مدريد الاسباني.

ولم يرق الفريقان الى مستوى التطلعات في الشوط الاول حيث أهدر جيسي لينغارد فرصة محققة للضيوف بعد أن وصلته كرة في العمق انفرد على إثرها بالمرمى، الا انه حاول اسقاطها فوق الحارس بن فوستر لكنها علت العارضة (34).

وارتكب دي خيا خطأ فادحا مع انطلاق الشوط الثاني منح من خلاله هدف التقدم لأصحاب الارض، بعد أن فشل في التقاط كرة سهلة من تسديدة السنغالي اسماعيلا سار اثر رأسية من البلجيكي كريستيان كاباسيلي من داخل المنطقة بعد ركلة حرة، مرت بين يدي الاسباني (50).

وبعد دقيقتين فقط، تعرض يونايتد لضربة ثانية حين ارتكب الظهير الايمن آرون وان بيساكا خطأ داخل المنطقة على سار، ليمنح الحكم ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر"، نجح في ترجمتها القائد تروي ديني (54).

وحاول رجال المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير تقليص الفارق الا ان فوستر تصدى ببراعة لتسديدة الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي من خارج المنطقة (58)، وركلة حرة للمهاجم ماركوس راشفورد (72) قبل أن يتصدى لرأسية المدافع هاري ماغواير اثر ركلة ركنية (81).

وواصل فوستر تألقه وتصدى لمحاولة بوغبا عن الجهة اليمنى (81) قبل أن يكون في المرصاد لتسديدة قوية من راشفورد بيسراه من داخل المنطقة (90).

© 2019 AFP