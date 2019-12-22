ساديو مانيه أم محمد صلاح أم رياض محرز.. من يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019؟

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائزه، إذ سيتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 نجم المنتخب المصري محمد صلاح مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه، وصانع ألعاب منتخب الجزائر رياض محرز. وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، والمدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، و مدرب الترجي التونسي معين الشعباني.

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائزه، إذ سيتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 نجم المنتخب المصري محمد صلاح، الفائز بها في العامين الماضيين، مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو مانيه إضافة لصانع ألعاب منتخب الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وتوج كل من مانيه وصلاح بثلاثة ألقاب مع "الفريق الأحمر" خلال عام 2019 بدءا من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، قبل أن يحققا لقب الكأس السوبر الأوروبية وآخرها كأس العالم للأندية السبت في قطر.



بدوره، حقق محرز الرباعية المحلية مع مانشستر سيتي هي الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة إضافة إلى درع المجتمع، كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر على حساب مانيه وزملائه في النهائي.



وحصد كل من مانيه وصلاح المركزين الرابع والخامس على التوالي في السباق على جائزة الكرة الذهبية التي أحرزها ليونيل ميسي للمرة السادسة في مسيرته (رقم قياسي).

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ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل بالغردقة في مصر.



وتم ترشيح الثلاثي بعد تصويت من اللجنة الفنية والتطوير في "كاف" ولجنة من خبراء الإعلام إضافة إلى مجموعة مختارة من الأساطير مؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي.



وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، والمدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، و مدرب الترجي التونسي معين الشعباني.



وفي ما يلي قائمة المرشحين:



أفضل لاعب أفريقي: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول الانكليزي)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الانكليزي).



أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية: المصري طارق حامد (الزمالك)، التونسي أنيس البدري (الترجي)، الجزائري يوسف البلايلي (الترجي وأهلي جدة السعودي).



أفضل مدرب لفرق الرجال: أليو سيسيه (منتخب السنغال)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، معين الشعباني (الترجي التونسي).



أفضل لاعب شاب: المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الالماني)، النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال الاسباني)، النيجيري فيكتور أوسيمين (ليل الفرنسي)

فرانس24 / أ ف ب