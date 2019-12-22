ليبيا: قوات المشير خليفة حفتر تعلن ضبط سفينة تركية قبالة ساحل درنة

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر على لسان المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري السبت ضبط سفينة تركية قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مشيرا إلى أنه "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات".

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أعلن السبت اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر أنه وقع ضبط سفينة تركية قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وأوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك، أنه "تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك" وذلك أثناء "دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة" الواقعة على بعد 1300 كلم شرق العاصمة طرابلس، ل"السرية البحرية المقاتلة (سوسة)". وتابع قائلا إنه "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات".



وميناء رأس هلال الواقع ضمن ساحل مدينة درنة يقع تحت سيطرة قوات حفتر شرق ليبيا.



ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، كما يظهر عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة. كما نشر جوازات سفر تركية لثلاثة أشخاص.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج والمعترف بها من الامم المتحدة "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا.



وكان الرئيس التركي رجب أردوغان صرح في العاشر من كانون الأول/ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر. وصادق البرلمان التركي اليوم على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة السراج.



يشار إلى أن قوات المشير حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا تلقى دعما خصوصا من مصر والإمارات اللتين تنافسان تركيا إقليميا.



وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.



وتسببت المعارك بمقتل أكثر من ألفي مقاتل وما لا يقل عن مئتي مدني، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا.

فرانس24/ أ ف ب