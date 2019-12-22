مراسل فرانس24 في لبنان: حكومة حسان دياب ستضم بين 18 و20 وزيرا "كلهم من الاختصاصيين والمستقلين"

رئيس الحكومة اللبنانية، المكلف حسان دياب متحدثا للصحافة، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2019. صورة من تلفزيون فرانس24.

أفاد مراسل فرانس24 في لبنان بأن حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب ستضم بين 18 و20 عضوا "كلهم من الاختصاصيين والمستقلين". وقد استقبل دياب الأحد بمنزله في تلة الخياط ببيروت ممثلين عن الحراك، وسط تساؤلات عن شرعية هؤلاء في تمثيل الحركة الاحتجاجية الشعبية. وأعلن رئيس الحكومة المكلف السبت، بعد يوم طويل من المشاورات مع الكتل النيابية، أنه يتوجه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين من "حوالي 20 وزيرا" في أسرع وقت لإخراج البلاد من "العناية الفائقة".