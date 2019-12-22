مقتل ثمانية أشخاص في عاصفة قوية تضرب غرب اوروبا

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مدريد (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة تضرب إسبانيا والبرتغال وهولندا إلى ثمانية اشخاص السبت، فيما تستعد المنطقة لمزيد من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وقضت كورية جنوبية تبلغ من العمر 32 عاما السبت متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام من مبنى في وسط مدريد عليها بسبب رياح عاتية، بحسب ما افاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية انريكي لوبيز.

وأكد لوبيز أن المبنى خضع لتدقيق في 2015. لكنّه قال إن "أجواء مثل هذه مع امطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بمثل هذه الحوادث المفجعة".

وقتل رجل السبت بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في اويسكار بمقاطعة غرناطة جنوب اسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الاندلس المحلية.

كما قضى ستيني هولندي غرقا الجمعة خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب اسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الانقاذ السبت.

ورفعت هذه الحوادث الثلاثة ضحايا العاصفة التي ضربت ليل الخميس الجمعة إسبانيا والبرتغال وهولندا إلى ثمانية اشخاص.

وأدت العاصفة ايلسا إلى فيضان انهار وسقوط خطوط كهرباء وعرقلت السكة الحديد والرحلات الجوية في المنطقة.

وفي الاجمال لقي ستة أشخاص حتفهم منذ بدء العاصفة في اسبانيا واثنان في البرتغال حيث أدى سوء الاحوال الجوية السبت الى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو ثاني مدن البلاد بسبب فيضانات غمرت الشبكة.

- عاصفة جديدة في الطريق -

بع انتقال العاصفة ايلسا لتتركز فوق بريطانيا، حذّرت السلطات في فرنسا وهولندا والبرتغال من تهديد جديد.

وقد هبت عاصفة أخرى سميت فابيان مع رياح عاتية في غاليسيا بشمال غرب اسبانيا، بلغت سرعتها 170 كلم في الساعة ما أدى الى الغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة ادارة المطارات.

وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليسيا الى مطارات اخرى في اسبانيا والبرتغال.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو ثمانية آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في اعمدة الكهرباء.

وكانت منطقتا غاليسيا واستوريا وضعتا في حالة إنذار قصوى بسبب قوة الرياح.

وأغلقت ثمانية منتزهات في مدريد السبت بسبب الرياح القوية.

كما تم إغلاق منتزهات ومقابر في بوردو بجنوب غرب فرنسا السبت، بينما ألغى سيرك "ارليت غروس" الذي نصب خيمة كبيرة في الساحة الرئيسية بالمدينة، ثلاثة عروض.

ووضعت سلطات الأرصاد الجوية في فرنسا 15 منطقة في جنوب غرب البلاد في حالة الانذار البرتقالي السبت، عندما ضربت العاصفة الساحل الأطلسي للبلاد.

وسجلت رياح بلغت سرعتها 148 كلم في الساعة في سوكوا، في الجنوب الغربي بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وقالت السلطات إنه يحتمل أن تضعف الرياح في جنوب غرب البلاد خلال الأحد، لكن المنطقة ستظل معرضة لعواصف تصل سرعتها إلى 90 كام في الساعة.

وألغت شبكة السكك الحديدية الفرنسية الخدمات بين خدمات بوردو وتولوز وهينداي في الجنوب الغربي بسبب احتمال هبوب رياح تسقط الأشجار على القضبان.

وأعلنت السلطات اغلاق كل مطارات كورسيكا الاحد بينما تشهد الرحلات البحرية اضطرابا كبيرا. وتم تعليق عمل العبارات إلى البر الرئيسي.

وأغلق مطار اجاكسيو بسبب فيضانات غير مسبوقة وأغلق المسؤولون الطرق المؤدية إلى المدينة في محاولة لمنع محاصرة الفيضانات لأي شخص.

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوع عن حوالي عشرة آلاف منزل في منطقة رون ألب جنوب شرق البلاد بعد العواصف التي وقعت ليلة الخميس الجمعة.

© 2019 AFP