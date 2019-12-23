الجزء الأخير من "ستار وورز" يحقق أرباحا هائلة ويتصدر شباك التذاكر الأمريكي

جانب من عرض إعلاني لفيلم "رايز أوف سكايووكر" بلوس أنجلس، 16 كانون الأول/ديسمبر 2019.

حقق فيلم "رايز أوف سكايووكر"، الذي يختتم سلسلة أفلام "ستار وورز" بعد 42 عاما من انطلاقها، أرباحا هائلة مع بداية عرضه في صالات أمريكا الشمالية، بإيرادات قدرت بنحو 175,5 مليون دولار. وتصدر الفيلم شباك التذاكر في أمريكا الشمالية متفوقا على فيلم "جومانجي: ذي نيكست ليفل" الذي حل ثانيا بإيرادات لم تتجاوز 26,1 مليون دولار.

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تصدر الجزء الأخير من سلسلة "ستار وورز" الشهيرة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع محققا إيرادات تقدر بـ175,5 مليون دولار مع بدء عرضه، وفق أرقام نشرتها شركة "إكزبيتور ريليشنز" المتخصصة.

وسجل "رايز أوف سكايووكر" الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما أفضل ثالث انطلاقة لفيلم بدأ عرضه في كانون الأول/ديسمبر وراء الجزأين السابقين لهذه الثلاثية الأخيرة "ذي فورس أويكنز" و "ذي لاست جيداي" على ما ذكرت مجلة "فراييتي" المتخصصة.

وأتى ذلك بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي أحاطت الفيلم وهو من إخراج ج. ج. أبرامز ومن بطولة آدم درايفر ومارك هامل ودايزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وحل ثانيا لكن بعيدا أشواط فيلم "جومانجي: ذي نيكست ليفل" الذي حقق 26,1 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت وقد حقق حتى الآن 101,9 مليون دولار منذ بدء عرضه الأسبوع الماضي.

واحتل المرتبة الثالثة "فروزن 2" من انتاج "ديزني" محققا 12,3 مليون دولار.

وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "فروزن" الذي عرض في العام 2013.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب "كاتس" وهو اقتباس من مسرحية أندرو لويد ويبر الغنائية الشهيرة حاصدا 6,5 ملايين دولار. وقد أخرج الفيلم توم هوبر الذي سبق ووقع "ذي كينغز سبيتش" و"ذي داينيش غيرل".

وبالرغم من مشاركة نجوم كبار من أمثال إيان ماكيلين وجودي دنش وجينيفر هادسن وإدريس إلبا وجيمس غوردن تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة لاذعة.

وأتى في المركز الخامس فيلم "نايفز آوت" محققا إيرادات قدرها 6,1 ملايين دولار. والفيلم من إنتاج "لاينزغايت" ويدور حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - "بومبشيل" مع 5,1 ملايين دولار

7 - "ريتشارد جويل" مع 2,6 مليون دولار

8 - "كوين أند سليم" مع 1,9 مليون دولار

9 - "بلاك كريسمس" مع 1,8 مليون دولار

10-"فورد فرسس فيراري" مع 1,8 مليون دولار

فرانس24/ أ ف ب