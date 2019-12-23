الجزائر: وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية الإثنين وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 80 عاما. ونعت رئاسة الجمهورية في بيان الراحل، مشيدة بمسيرته الوطنية الحافلة.

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية الإثنين في بيان وفاة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 80 عاما.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بيانا ينعي فيه الراحل جاء فيه "يعلنُ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيّد عبد المجيد تبون، ببالغ الحسرة والأسى، عن وفاة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح هذا اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، على الساعة السادسة صباحًا، بسكتة قلبية ألمت به في بيته، ونُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة".

كما أعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

شيماء عزت