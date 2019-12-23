الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في أفغانستان في هجوم تبنته طالبان

قتل جندي أمريكي في هجوم تبنته حركة طالبان المتمردة التي أعلنت على لسان المتحدث باسمها أنه استهدف آلية أمريكية في شار دارا في إقليم قندوز" بشمال البلاد. وقالت الحركة إن الهجوم خلف أيضا عددا من الجرحى في صفوف العسكريين من الأمريكين والأفغان.

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أعلنت حركة طالبان الاثنين مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أمريكي في أفغانستان، مؤكدة أن عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان جرحوا خلال هذا الهجوم.

وفي رسالة عبر تطبيق واتساب إلى وكالة الأنباء الفرنسية ، قال الناطق باسم الحركة المتطرفة ذبيح الله مجاهد إن المتمردين "قاموا بتفجير آلية أمريكية في شار دارا في إقليم قندوز" بشمال أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي مقتل أحد عسكرييه "خلال مهمة" في أفغانستان.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد جماعات إسلامية متشددة.

ويأتي مقتل العسكري الأمريكي بينما تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان التوصل إلى اتفاق لانسحاب للقوات الأميركية من افغانستان.

وكانت واشنطن وطالبان قريبتان من التوصل الى هذا الاتفاق في بداية ايلول/سبتمبر. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق المفاوضات التي كانت قد بدأت عام، على إثر هجوم استهدف قاعدة باغرام الجوية في شمال كابول وأسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أمريكي. واستؤنفت المفاوضات في السابع من كانون الأول/ديسمبر في الدوحة خلال الشهر الجاري.

وقتل عشرون جنديا أميركيا على الأقل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط الإثنين.

فرانس24/أ ف ب





