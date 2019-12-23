الدوري الأميركي للمحترفين: سقوط ثالث تواليا لليكرز وفوز جديد لباكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

مني لوس أنجليس ليكرز بهزيمة ثالثة على التوالي بسقوطه على أرضه أمام دنفر ناغتس 104-128، فيما حقق ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في المنطقتين الشرقية والغربية، فوزا جديدا على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 117-89 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "ستايبلس سنتر"، تأثر ليكرز بغياب نجمه ليبرون جيمس للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة عضلية في القفص الصدري، وتلقى هزيمة ثالثة تواليا وسادسة في 30 مباراة خاضها حتى الآن، وذلك بعد أن فاز بسبع مباريات متتالية قبل هذه السلسلة السلبية.

وحسم دنفر فوزه السادس تواليا والعشرين في 28 مباراة في مستهل الربع الأخير بعدما ابتعد بالنتيجة بفارق 23 نقطة عن مضيفه، وذلك بفضل جهود الرباعي غاري هاريس (19 نقطة) والصربي نيكولا يوكيتش (18 نقطة) وماليك بيزلي (16 نقطة) وويل بارتون (14 نقطة مع 13 متابعة).

وفي ظل غياب جيمس الذي تعرض للاصابة في مباراة الثلاثاء ضد إنديانا دون أن يمنعه ذلك من المشاركة في المباراة التالية ضد ميلووكي الخميس، حمل أنتوني ديفيس العبء بكامله وكان أفضل لاعب في فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة و4 اعتراضات دفاعية "بلوك"، وذلك على الرغم من تعرضه لاصابة في ركبته اليمنى خلال الربع الثالث من دون أن يمنعه ذلك من مواصلة المباراة.

وعلى ملعب "فايسرف فوروم"، واصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه بقيادة ميلووكي باكس الى فوز ثالث تواليا وتعزيز سجله كأفضل فريق في المنطقة الشرقية والترتيب العام، وذلك بتغلبه على ضيفه إنديانا بيسرز من دون عناء يذكر 117-89.

وكان أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق الـ"تريبل دابل، بتسجيله 18 نقطة مع 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليلعب دورا أساسيا في الفوز السابع والعشرين لفريقه في 31 مباراة.

كما ساهم ويسلي ماثيوز في فوز ميلووكي الذي حقق 18 انتصارا متتاليا قبل أن تتوقف هذه السلسلة الإثنين الماضي على يد دالاس مافريكس (116-110)، وذلك بتسجيله 19 نقطة في مباراة شهدت عودة مالكولم بروغدون الى ملعب فريقه السابق للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه ميلووكي الصيف الماضي بعد أن أمضى في صفوفه ثلاثة مواسم واختير معه أفضل لاعب مبتدىء "روكي" عام 2017.

واستقبل ميلووكي لاعبه السابق بحفاوة إذ عرض فيديو له قبيل انطلاق اللقاء وسط تشجيع من الجمهور، وهو أنهى مواجهته مع الفريق الذي انتدبه الى الدوري عام 2016 بتسجيله 10 نقاط مع 10 تمريرات حاسمة، فيما كان الليتواني دومانتاس سابونيس الأفضل في صفوف الضيوف بتسجيله 19 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيبهم هزيمتهم العاشرة في 30 مباراة والسابعة في 14 خارج ملعبهم.

وفي المباريات الأخرى، فاز بوسطن سلتيكس على تشارلوت هورنتس 119-93، تورونتو رابتورز حامل اللقب على دالاس مافريكس 110-107، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس كليبيرز 118-112.

© 2019 AFP