السفير المكسيكي في الأرجنتين يستقيل بعد سرقته كتابا من أشهر مكتبات بوينوس أيرس

تقدم السفير المكسيكي في الأرجنتين ريكاردو فاليرو باستقالته بعد أن ضبط في الجرم المشهود وهو يسرق سيرة المغامر الإيطالي جاكومو كازانوفا من أشهر مكتبات بوينوس أيرس. وأرجع السفير البالغ من العمر 77 عاما استقالته لأسباب صحية، وقالت وسائل إعلام إنه يعاني ورما في الدماغ يؤثر على تصرفاته، وأعلن وزير الخارجية المكسيكي إن فاليرو يخضع "لعلاج عصبي".

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قالت الحكومة المكسيكية إن سفيرها في الأرجنتين ريكاردو فاليرو استقال "لأسباب صحية" بعد إلقاء القبض عليه متلبسا وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس أيرس.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات المراقبة في 26 تشرين الأول/أكتوبر ونشرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر، السفير يخفي كتابا بين طيات صحيفة عندما كان يزور مكتبة "إل أتينيو غراند سبلنديد" وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.

وقد أوقفه حراس وحاول الدبلوماسي تبرير نفسه بعرض إيصالات لكن أيا منها لم يكن يتضمن العمل المسروق وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير من البندقية التي وضعها الأستاذ الجامعي الفرنسي غي شوسينان-نوغاريه وتباع بسعر 6490 بيزو أرجنتيني (حوالى 10 دولارات).

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو أبرارد إن السفير يخضع راهنا "لعلاج عصبي" متمنيا له "الشفاء العاجل".

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية وأرجنتينية أن فاليرو (77 عاما) يعاني من ورم في الدماغ يؤثر على تصرفاته.

فرانس24/ أ ف ب