تونس: رئيس الحكومة المكلف يعلن أنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة

رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، 3 كانون الأول/ديسمبر 2019.

يتجه رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي لتشكيل حكومة كفاءات لا يتمثل فيها أي من الأحزاب السياسية. وأعلن الجملي قراره هذا في مؤتمر صحفي الاثنين أكد خلاله أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافق بخصوص تشكيل الحكومة.

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أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي الاثنين أنه سيشكل حكومة كفاءات يستبعد منها كل الأحزاب السياسية، بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفض إلى توافق.

وقال الجملي في مؤتمر صحافي "أعلن من الآن أني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وبين الجملي أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر".

وأكد الجملي أن "هناك أحزاب قدمت شروطا كبيرة" لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.

فقد أفرزت الانتخابات النيابية منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت "فسيفساء" من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الإسلامي (52 نائبا) يليها حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائبا) والذي اختار البقاء في المعارضة.

أعلن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) وحركة "الشعب" (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائبا) انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو "غياب الجدية".

ويرى مراقبون أنه يجب تشكيل حكومة ويصادق عليها البرلمان بأكثر من 109 أصوات لتجد حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية في البلاد في أقرب وقت ممكن.

لم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.

فرانس24/ أ ف ب