قضية مقتل خاشقجي: أحكام بإعدام خمسة أشخاص والإفراج عن العسيري والقحطاني

أصدر القضاء السعودي الإثنين أحكاما بإعدام خمسة أشخاص في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي وبسجن ثلاثة آخرين، وقرر الإفراج عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني المقرب من ولي العهد وعن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. وذكرت النيابة العامة أن قتل الصحافي في قنصلية بلاده في إسطنبول لم يتم بنية مسبقة.

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أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرب من ولي العهد.



وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحفي الإثنين إن التحقيقات أثبتت أن جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 على أيدي سعوديين قدموا خصيصا من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة. ولم يعثر على جثته.

وكان خاشقجي ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأثارت القضية ردود فعل دولية منددة أضرت بصورة المملكة وبولي العهد بشكل كبير خصوصا بعدما اتضح أن جسد خاشقجي تعرض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.



فرانس24/ أ ف ب