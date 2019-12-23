وفاة رئيس اركان الجيش الجزائري النافذ الفريق احمد قايد صالح (تلفزيون حكومي)

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الجزائر (أ ف ب)

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الإثنين وفاة رئيس اركان الجيش النافذ الفريق أحمد قايد صالح أحد أعمدة السلطة في الجزائر منذ 1962، عن 79 عاما نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في 12 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت مقدمة قناة الجزائر 3 للتلفزيون الرسمي وهي تتلو بيانا لرئاسة الجمهورية إن "نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش توفي صباح الإثنين بسكتة قلبية".

وأوضح التلفزيون أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام في البلاد، ولسبعة أيام في المؤسسة العسكرية.

وكلف الرئيس تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش بالنيابة خلفا للفريق قايد صالح.

© 2019 AFP