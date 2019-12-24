البابا فرنسيس يدعو الى الحب غير المشروط وبلا مقابل في عظة الميلاد

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الفاتيكان (أ ف ب)

دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، الى إشاعة التحابب "غير المشروط" والذي لا يكلف شيئا وذلك في مقابل منطق المتاجرة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد اتباعها 1,3 مليار نسمة في العالم، "الميلاد يذكرنا ان الله يحب جميع البشر حتى السيء منهم" وان "حبه غير مشروط" و"بلا مقابل" وذلك "حتى ان كانت لديك افكار خاطئة او ارتكبت اسوأ التفاهات".

واعتبر البابا ان من شأن هذا الحب "بلا مقابل" ان "يشيع السلم والبهجة" وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا حيث "يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق ان تعطي في مقابل أن تأخذ".

كما طلب فرنسيس من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا "شكرا لك"، مشيرًا إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم".

وقال "نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين ، بل تغيير أنفسنا".

وحض على المبادرة الى ذلك وعدم انتظار الآخرين.

وسيوجه البابا الذي أحيى عيد ميلاده الثالث والثمانين، ظهر الاربعاء رسالته السابعة بمناسبة عيد الميلاد "إلى المدينة وإلى العالم".

يذكر أنه لا يوجد نص في العهد الجديد يحدد يوم ووقت ولادة المسيح. وتم اختيار الاحتفال به في 25 ديسمبر وفق التقاليد المسيحية في القرن الرابع في الغرب.

© 2019 AFP