إندونيسيا : مقتل 24 شخصا في سقوط حافلة بواد جنوب سومطرة

قتل 24 شخصا في حادث حافلة سقطت في واد يبلغ عمقه 150 مترا في جنوب سومطرة في غرب إندونيسيا. وسقطت الحافلة التي كانت تقل حوالى خمسين شخصا وكانت في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة.

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قتل نحو 24 شخصا وجرح 13 آخرون في حادث تدهور حافلة في أحد الوديان في إندونيسيا، وفق ما ذكرت الشرطة.



وتدهورت الحافلة التي كانت تقل العشرات الإثنين قبيل منتصف الليل (16,00 ت غ) في واد يصل عمقه إلى 150 مترا في جنوب سومطرة، قبل أن تستقر في أحد الأنهر، بحسب ما قال المتحدث باسم الشرطة المحلية دولي غومارا الثلاثاء.



ونقلت التقارير الإعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل حوالى 50 راكبا تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانج على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.



وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي لقناة تي.في وان إن السلطات تتحرى سبب الحادث.



وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة من نهر في أحد الأودية.



وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة وغالبا ما تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز



