روسيا تفرج عن 24 صيادا يابانيا احتجزوا قرب جزر متنازع عليها

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طوكيو (أ ف ب)

أطلقت روسيا الثلاثاء سراح 24 بحارا يابانيا مع سفنهم الخمس، كانت احتجزتهم بعد أن قالت إنهم تجاوزوا الحد الاقصى المسموح لصيد الاخطبوط قرب سلسلة جزر متنازع عليها في المحيط الهادئ، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

وأكّد مسؤول في الخارجية اليابانية مكلف الشؤون الروسية أنّ السفن الخمس غادرت مرفأ في جزيرة كوناشيري، أحدى جزر كوريل الجنوبية الأربع المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا لاحقا للصحافيين إنّ الصيادين في صحة جيدة.

والعلاقات بين طوكيو وموسكو متوترة بسبب جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، والتي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها.

وتم احتجاز السفن الخمس الاسبوع الفائت بعد أن خلص تفتيش روسي إلى أنها تجاوزت الحد الاقصى المسموح لها لصيد الاخطبوط بموجب اتفاق مبرم في 1998.

وناقش وزيرا خارجية البلدين الحادث الخميس الفائت، كما ناقشا سبل التوصل لاختراق في النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين حول الجزر.

وقال المسؤول في الخارجية اليابانية إنّ تفاصيل المزاعم الروسية "سيتم التحقيق بها عبر الوكالات المعنية" في طوكيو.

وأمرت محكمة روسية الصيادين بدفع غرامة قدرها مليون ين (مئة ألف دولار)، وهو ما تم دفعه قبل مغادرتهم اليابان، على ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ( إن إتش كيه) ووسائل إعلام محلية أخرى.

والجزر في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.

وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا "الكوريل الجنوبية" فيما تدعوها اليابان "أراضي الشمال".

وتعتبر طوكيو الجزر التي يسكنها عشرون ألف شخص وضمها الاتحاد السوفياتي عام 1945، "جزءاً لا يتجزأ من أراضي اليابان".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابى 25 مرة منذ عام 2013، ونهاية العام الفائت اتفقا على تسريع المباحثات لحل النزاع، الذي منع البلدين من توقيع معاهدة سلام لإنهاء حالة العداء بين البلدين في شكل رسمي.

© 2019 AFP