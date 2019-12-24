مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يحذّر من خطر "وشيك" لكوريا الشمالية

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون الإثنين بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، محذرا من أن الدولة النووية الآسيوية تشكل تهديدا "وشيكا".

وبولتون الذي أقيل من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب خلافه مع ترامب حول العديد من القضايا، وخاصة كوريا الشمالية، قال في تغريدة "هناك خطر وشيك على القوات الأميركية وقوات حلفائنا، والمطلوب سياسة أكثر فاعلية قبل أن تتمكن كوريا الشمالية من امتلاك تكنولوجيا نووية قادرة على تهديد الأراضي الأميركية".

وكان المستشار السابق، الذي يعد من الصقور فيما يتعلق بكوريا الشمالية، قد شكك بشكل واضح بنتائج القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2018، وحض حينها الرئيس الأميركي على توخي الحذر.

بعدها وصلت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى طريق مسدود مع انهيار القمة الثانية بين الزعيمين في هانوي بداية العام. وتوعدت كوريا الشمالية ب"هدية عيد ميلاد" مشؤومة ان لم تقدّم واشنطن تنازلات بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر لاستئناف المفاوضات.

وفي مقابلة مع موقع أكسيوس الاثنين، أعرب بولتون أيضا عن اعتقاده بأن إدارة ترامب لا يبدو انها تنوي حقا منع بيونغ يانغ من التحول الى قوة نووية قادرة على استهداف دول أخرى، وإلا "لكانت اتبعت مسارا مختلفا".

وأضاف "فكرة أننا نمارس ضغوطا قصوى على كوريا الشمالية هي للأسف غير صحيحة".

وفي حال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب كبيرة أو استفزازات اخرى بعد انتهاء المهلة لاستئناف المفاوضات، قال بولتون إنه يأمل أن تقرّ واشنطن بالخطأ وتعلن "لقد خضنا التجربة، وهذه السياسة فشلت".

وأشار الى أنه يتعين على الولايات المتحدة بعد ذلك العمل مع الحلفاء لإظهار أنه "عندما نقول ان هذا الأمر غير مقبول، فنحن سنثبت بأننا لن نقبله".

وانتقد بولتون ايضا قول ترامب إن تجارب الصواريخ الكورية الشمالية القصيرة المدى لا تزعجه.

وقال "عندما يقول الرئيس، +حسنا، أنا لست قلقا بشأن الصواريخ قصيرة المدى+، فهو يقول أنا لست قلقا من الخطر المحتمل على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة أو على حلفائنا الذين نرتبط معهم بمعاهدة، كوريا الجنوبية واليابان".

وأضاف بولتون "مرت ثلاث سنوات على هذه الادارة دون إحراز أي تقدم ملحوظ لدفع كوريا الشمالية لاتخاذ القرار الاستراتيجي بوقف السعي لامتلاك أسلحة نووية" ، لافتا إلى أن "الوقت هو إلى صالح الداعمين لانتشار الأسلحة النووية".

© 2019 AFP