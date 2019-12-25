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لماذا خصت الجزائر قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح بـ"جنازة دولة"؟

جنازة "دولة" للفريق أحمد قايد صالح. الجزائر 25 ديسمبر/كانون الأول 2019. فرانس 24.

خصت الجزائر قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح بجنازة "دولة" الأربعاء لم يحظ بها غيره من قادة الجيش، حيث نقل جثمانه كرؤساء الدولة إلى قصر الشعب وسط العاصمة قبل دفنه في مقبرة العالية، وذلك بعد أيام على تقليده وسام "الصدر" الذي يمنح عادة للرؤساء. وفي هذا الصدد قال الصحافي عبد الله العالي "هذا التكريم يتناسب مع الدور الذي لعبه في الأشهر الأخيرة من حياته.. حيث جمع قايد صالح بين يديه كل السلطات التي لم يجمعها رئيس أو حاكم قبله منذ فترة بومدين.. واستفاد من تفكيك جهاز دي آر إس (استخبارات) وتقسيم صلاحياته بين الرئاسة وقيادة الأركان في 2015".