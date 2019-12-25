الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى تونس للاجتماع مع نظيره قيس سعيد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إلى تونس للقاء نظيره قيس سعيد. وتضمن بيان لمكتب أردوغان أن وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات يرافقونه في زيارته. ولم يذكر المكتب المزيد من التفاصيل بشأن مضمون المحادثات أو الهدف منها.

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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان وصل الأربعاء إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيّد، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس دولة لتونس منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخريف.



تأتي الزيارة في الوقت الذي تعزز فيه تركيا جهود إبرام اتفاقات مع دول البحر المتوسط حيث تختلف أنقرة مع اليونان بشأن الموارد قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.



ويذكر أن تركيا وقعت في الشهر الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في خطوة أثارت غضب اليونان. وتقول أثينا إن الاتفاق ينتهك القانون الدولي لكن أنقرة تقول إنه يهدف لحماية حقوقها في المنطقة ويتفق تماما مع القوانين البحرية.



وتضمن بيان لمكتب أردوغان أن وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات يرافقونه في زيارته. ولم يذكر المكتب المزيد من التفاصيل بشأن مضمون المحادثات أو الهدف منها.



وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس دولة لتونس منذ انتخاب قيس سعيد رئيسا للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي إطار توسيع تعاونها مع ليبيا المجاورة لتونس، وقعت أنقرة أيضا اتفاقا للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. وقال أردوغان إن تركيا قد تنشر قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تتصدى لهجوم بدأه الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر.



وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الثلاثاء إن بلده قد يحتاج لصياغة مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا، وأضاف أن البرلمان يعمل على ذلك في الوقت الراهن. وأثار احتمال نشر قوات تركية في ليبيا قلق روسيا أيضا.



وذكر تقرير للأمم المتحدة في الشهر الماضي أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة.





فرانس24/ رويترز