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الهند: مسلمون وهندوس يتظاهرون معا ضد قانون الجنسية الجديد

الهند: مسلمون وهندوس يتظاهرون معا ضد قانون الجنسية الجديد. فرانس 24.

تظاهر عشرات آلاف الهنود من مختلف الأعراق والديانات في كل أنحاء البلاد تنديدا بقانون الجنسية الجديد. مظاهرات عرفت حضورا بارزا للشابات وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. كما اتحد المسلمون والهندوس في هذه الاحتجاجات ووقفوا جنبا إلى جنب ليقولوا لا للقانون المثير للجدل، وأشار بعضهم إلى أن "العلمانية هي أحد أعمدة دستورنا وكذلك التعددية هي جوهر أخلاقيات دولتنا.. هذا القانون يهدد قيمنا أكثر من أي شيء". وشاركت فئة الشباب في هذا الحراك الشعبي بقوة، لكن في مجتمع محافظ كالهند، يبقى النزول إلى الشارع محفوفا بالمخاطر.