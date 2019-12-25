لبنان: عون يؤكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كل اللبنانيين ردا على انتقادات الحريري

أ ف ب

الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري في مكتبه. 29 أكتوبر/ تشرين الأول

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء على أن الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين، مشيرا إلى أحقية جبران باسيل في المشاركة في تأليفها، وذلك ردا على تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وكان الحريري قد انتقد الحكومة المقبلة معتبرا انها ستكون حكومة جبران باسيل.

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء إن الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة حسان دياب ستكون حكومة اختصاصيين ولن تكون تكنوسياسية، مؤكدا على أحقية جبران باسيل في المشاركة في تأليفها باعتباره يترأس أكبر كتلة نيابية.

وأضاف عون لاحقا عبر توتير أن "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وهي ستكون لكل اللبنانيين"

كما أعرب عون عن أمله في أن تشكل الحكومة الجديدة قريبا وأن تكون هدية رأس السنة الجديدة للبنانيين.

وجاءت تصريحات عون ردا على تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اعتبر فيها أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة باسيل.

وأدلى الحريري بتلك التصريحات خلال لقاء مع صحافيين، وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ونقلت الوكالة على موقعها الرسمي عن الحريري قوله إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، وقال: "لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل "يروح يدبر حالو"، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

أضاف: "لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام و"بيربحني جميلة"، ولم ألتق الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه، كما أشيع، إنما قبل أسبوع في اطار المشاورات التي كنت أجريها".

وقال: "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد، ولم أسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة اذا اقتضى الأمر".

ويأتي السجال والتراشق بالتصريحات بين الحريري وعون بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب عن نيته تشكيل حكومة مكونة من 20 وزيرا في أسرع وقت ممكن تتكون من اختصاصيين لإخراج البلاد من "العناية الفائقة"، على حد تعبيره.

شيماء عزت