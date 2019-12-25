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مئات المسيحيين يحتفلون بعيد الميلاد في بيت لحم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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بيت لحم - الأراضي الفلسطينية
بيت لحم - الأراضي الفلسطينية أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع

استقبلت مدينة بيت لحم مهد يسوع المسيح مئات المسيحيين الثلاثاء في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة، بعد أن وصل المدبر الرسولي بيير باتستا بيتسابالا إلى مهد السيد المسيح ببيت لحم وسط الضفة الغربية حيث أقيم قداس منتصف الليل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومنذ الإثنين اكتظت الساحة الواقعة مقابل كنيسة المهد بحشد كبير يضم العديد من الأطفال الذين ارتدوا لباس بابا نويل بينما كان سياح يقومون بالتقاط الصور أمام شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 15 مترا.

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