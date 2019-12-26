اسرائيل تشن ضربات على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسرائيلي أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن ضربات على غزة ليل الأربعاء الخميس بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن "طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس" الأربعاء.

وكان الجيش الاسرائيلي ذكر مساء الأربعاء أن "قذيفة صاروخية" أطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل حيث "تم اعتراضها" بمنظومة القبة الحديد.

وقبيل ذلك ذكر أن صفارات الإندار أطلقت في مدينة عسقلان حيث كان بنيامين نتانياهو يحضر تجمعا للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود التي ستبدأ الخميس.

وظهر في مقطع فيديو بثته قناة "كان 11" التلفزيونية العامة رجال الأمن يقتربون من نتانياهو لابلاغه بالإنذار. وحيا رئيس الوزراء بعد ذلك التجمع الذي ضم نحو مئة ناخب من الليكود قبل إجلائه مع زوجته سارة.

وكان نتانياهو غادر في أيلول/سبتمبر خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية تجمعا في مدينة أشدود الجنوبية عندما دوت صفارات الإنذار معلنة عن إطلاق صواريخ.

وسيختار أعضاء الليكود الخميس رئيسا جديدا لحزبهم زعيمهم الجديد في إطار انتخابات تمهيدية طالب بها المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء جدعون ساعر.

وستجري إسرائيل في الثاني من آذار/مارس انتخاباتها الثالثة خلال أقل من عام على امل إنهاء أسوأ أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية، بعد فشل الليكود ومنافسه تحالف "أزرق أبيض" في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وتحمل إسرائيل حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، مسؤولية اطلاق أي صواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية. وخاضت اسرائيل ثلاث حروب مع حماس والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.

© 2019 AFP