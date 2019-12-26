العراق: برهم صالح يتحفظ على ترشيح العيداني رئيسا للوزراء ويلوح بالاستقالة

بعث الرئيس العراقي برهم صالح الخميس كتابا إلى مجلس النواب يعلن فيه تحفظه على ترشيح أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة الوزراء. وأضاف برهم أنه "يضع استعداده للاستقالة" أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا ما يرونه مناسبا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يستجيب لإرادة الشعب العراقي.

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أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تحفظه على تكليف مرشح الكتلة البرلمانية "البناء" المدعومة من إيران أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص يرفضه المحتجون.

وقال برهم في كتاب أرسله إلى مجلس النواب العراقي إن "الظرف التاريخي الحساس، وفي ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

مرشح رئاسة الحكومة يجب أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب

وأضاف "إن المصلحة العليا للبلاد... تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة. والتي تستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع وغير جدلية ويستجيب لإرادة الشعب العراقي".

ورفض صالح تكليف العيداني برئاسة الوزراء قائلا "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، مع كل الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن كتلة البناء."

صالح: أضع استعدادي للاستقالة أمام مجلس النواب

وبالإشارة إلى أن الدستور العراقي يلزم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، من دون أن يكون له حق الاعتراض، قال صالح "وبما أن هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعد إخلالا بنص دستوري، لذلك أضع استقالتي من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا."

وأكد صالح في ختام خطابه، على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

فرانس24