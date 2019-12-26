القضاء المغربي يسجن ناشطا على يوتيوب ويحتجز صحافيا

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الرباط (أ ف ب)

أصدرت السلطات القضائية المغربية الخميس حكما بسجن ناشط على موقع يوتيوب اربع سنوات اثر ادانته ب"اهانة الملك" في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه.

وفي قضية منفصلة تقرر احتجاز صحافي وناشط مغربي بسبب نشره تغريده انتقد فيها قرار المحكمة، وفقا لما أفادت هيئة الدفاع عنه وكالة فرانس برس.

وصدرت هذه الاحكام بعد ان انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تموز/يوليو "تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية".

واصدرت محكمة في مدينة سطات غرب البلاد حكما بالسجن أربع سنوات للناشط على يويتوب محمد السكاكي، المعروف باسم "مول الكاسكيطة"، وفقا لمحاميه محمد زيان.

واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف في مطلع كانون الأول/ديسمبر بعد أن نشر فيديو يشتم فيه المغاربة ووصفهم ب"الحمير" وانتقد الملك محمد السادس، الذي يعتبر في الدستور انه "لا يمكن المساس به".

وأكد زياني أن موكله سيستأنف الحكم.

ويأتي الحكم على السكاكي بعد اقل من شهر من الحكم على مغني راب بالسجن عاما "لاهانته مسؤول حكومي".

والخميس كذلك احتجز الصحافي عمر راضي (33 عاما) في الدار البيضاء ويواجه محاكمة الآن، حسبما قال محاميه سعيد بن حماني لفرانس برس.

ويتهم بسبب نشره تغريده قبل تسعة أشهر تنتقد قاض يتولى قضية ضد قادة حركة الحراك.

© 2019 AFP