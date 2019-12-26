النيجر: مقتل 14 جنديا على الأقل في كمين نصبه مسلحون غرب البلاد

قتل 14 جنديا على الأقل في النيجر الأربعاء في هجوم شنه "إرهابيون مدججون بالسلاح" في منطقة تيلابيري غرب البلاد، وفق ما أفادت وزارة الداخلية في بيان. واستهدف الهجوم قافلة من رجال الدرك والحرس الوطني كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام. وتقع تيلابيري في منطقة الساحل التي تعد هدفا لجماعات إسلامية متشددة تنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

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أعلنت وزارة الداخلية في النيجر الخميس في بيان مقتل 14 جنديا على الأقل الأربعاء في هجوم شنه "إرهابيون مدججون بالسلاح" في منطقة تيلابيري غرب البلاد.

وأفاد البيان أن "قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام (دائرة أبالا) تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح".



وأضاف "في نهاية معركة شرسة (...) قضى سبعة من رجال الدرك وسبعة من الحرس فضلا عن اعتبار أحد عناصر الحرس في عداد المفقودين".



وأكدت الوزارة أن "العدو تكبد خسائر جسيمة في الوقت نفسه" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد أصبح فريق تسجيل الناخبين "آمنا وعاد إلى سانام بصحة جيدة".

ويعمل هذا الفريق نيابة عن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستنظم انتخابات رئاسية وتشريعية أواخر عام 2020.



وفي منطقة تيلابيري هذه القريبة من مالي، قتل 71 جنديا نيجريا في 10 كانون الأول/ديسمبر في أسوأ هجوم منذ استئناف الهجمات الجهادية في عام 2015 في هذه الدولة الفقيرة، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

وأصبحت منطقة الساحل بأكملها- خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو- مؤخرا هدفا للهجمات الجريئة المتزايدة التي تشنها الجماعات الإسلامية رغم تعزيز الجيوش المحلية ووجود 4500 جندي فرنسي من قوة برخان لمكافحة الإرهاب.



فرانس 24/ أ ف ب

