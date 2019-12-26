بطولة إنكلترا: يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في مرمى نيوكاسل

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وقدّم أفضل هدية لجماهيره في عيد الميلاد بتحقيقه فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل 4-1 بفضل ثنائية للفرنسي أنطوني مارسيال الخميس في المرحلة 19 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الاول ليونايتد في الدوري منذ انتصاريه المتتاليين على توتنهام ومانشستر سيتي مطلع الشهر الحالي، إذ تعادل بعدها مع ايفرتون وخسر امام واتفورد متذيل الترتيب.

ورفع فريق المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير رصيده الى 28 نقطة وصعد الى المركز السابع مؤقتا مقلصا الفارق الى أربع نقاط مع تشلسي الرابع الذي سقط في وقت سابق اليوم أمام ضيفه ساوثمبتون، والى نقطة مع توتنهام وشيفيلد.

وكان الضيوف البادئين بالتسجيل على ملعب "أولد ترافورد" من هجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى البرازيلي جويلتون داخل المنطقة، فمررها الى ماثيو لونغستاف الذي أسكنها بيمناه على يمين الحارس الاسباني دافيد دي خيا (17).

وهذا الهدف الثاني فقط للونغستاف ابن الـ19 عاما هذا الموسم في الدوري، وللمفارقة جاء هدفه الاول أمام يونايتد ايضا على ملعب "سانت جايمس بارك" والذي أهدى من خلاله الفوز لفريقه 1- صفر في المرحلة الثامنة.

وانتفض "الشياطين الحمر" وسجلوا ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة، أولا عن طريق مارسيال بعدما مرر الظهير الايسر لوك شو عرضية عن الجهة اليسرى الى داخل المنطقة للبرازيلي اندرياس بيريرا، فمهدها الاخير امام مارسيال الذي سددها في أسفل الزاوية اليمنى حيث لامسها الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الا انها اكملت طريقها الى الشباك (24).

وتقدم يونايتد عن طريق الواعد مايسون غرينوود (18 عاما) الذي اقتنص الكرة إثر تمريرة خاطئة من المدافع السويسري فابيان شار وسددها قوبة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة قبل ان تدخل الشباك (36).

واختتم يونايتد مهرجان أهداف الشوط الاول عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد برأسية اثر عرضية عن الجهة اليمنى من الظهير آرون وان بيساكا رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم (41).

وفيما سجل لونغستاف الهدف الاول لنيوكاسل، أهدى شقيقه الاكبر، شون، الهدف الرابع لأصحاب الارض، بعد أن حاول إعادة الكرة الى دوبرافكا فخطفها مارسيال وتوغل داخل المنطقة وأسقطها فوق الحارس (51).

وأتيحت فرص عديدة ليونايتد لزيادة غلته الا ان دوبرافكا كان لها بالمرصاد خصوصا تسديدة الفرنسي بول بوغبا (57)، فيما تصدى القائم الايسر لتسديدة مارسيال (61).

© 2019 AFP