تقديم اكثر من 16 الف شكوى في انتخابات الرئاسة الافغانية

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كابول (أ ف ب)

ذكر مسؤولون الخميس ان السلطات الانتخابية تلقت أكثر من 16 الف شكوى في انتخابات الرئاسة الأفغانية، بعد أيام من صدور نتائج اولية تظهر فوز الرئيس اشرف غني بولاية ثانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان في وقت سابق من هذا الأسبوع أن غني فاز بغالبية ضعيفة بنسبة 50,64% في انتخابات 28 ايلول/سبتمبر.

ويتوقع الاعلان عن النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة بعد مراجعة الشكاوى.

وقالت زهرا بيان شينواري، رئيسة اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية "أمام المسؤولين 15 يوماً للانتهاء من التحقيق في الشكاوى وإعلان النتائج للمرشحين"، مؤكدة تلقي 16500 شكوى في المجموع.

وفي حال ثبتت نتيجة الانتخابات بعد التحقيق في الشكاوى، فستكون النتيجة كافية لتفادي غني جولة الإعادة، بعد أن تغلب بسهولة على منافسه لفترة طويلة عبدالله عبد الله الذي لم يحصل سوى على 39,52% من الأصوات.

وطبقًا لشينواري، قدم فريق عبد الله حوالي 8000 شكوى إلى لجنة الانتخابات، بينما قدم فريق غني أكثر من 3000 شكوى، وتقدم مرشحون اخرون بباقي الشكاوى.

وكان من المفترض إعلان النتائج الأولية في 19 تشرين الأول/أكتوبر لكن تم تأجيلها مرارا بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين خصوصا عبد الله.

ووجه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز وتجاهلها المتكرر للأجندة الانتخابية.

وأكدت مؤسسة افغانستان الانتخابية للشفافية، وهي منظمة مستقلة، أنّ على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة كافة المعلومات حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع.

بور-يواس-دس/اش/اع

© 2019 AFP