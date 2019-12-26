"حلقة النار".. سكان الشرق الأوسط وآسيا تواعدوا مع كسوف كلي "نادر" للشمس

كسوف شمسي في الساعات الأولى من صباح الخميس على جبل أربع (الهضبة الأربع) في الهفوف، في المنطقة الشرقية، بالمملكة العربية السعودية، 26 ديسمبر/كانون الأول 2019.

تمكن الخميس الآلاف من عشاق مراقبة الأجرام السماوية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وصولا إلى الهند وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا من مشاهدة "حلقة النار". وتحدث هذه الظاهرة النادرة عند تحقق الكسوف الكلي للشمس، أي عندما لا يكون القمر قريبا بما فيه الكفاية من الأرض لإخفاء الشمس تماما، ما يترك حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.

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في ظاهرة وصفها علماء الأجرام السماوية أنها تحدث "مرة واحدة في العمر"، استطاع الخميس سكان بعض بلدان الشرق الأوسط وآسيا، منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وصولا إلى الهند وسنغافورة، من مشاهدة "حلقة النار" وهي ظاهرة الكسوف الكلي للشمس.



ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر قريبا بما فيه الكفاية من الأرض لإخفاء الشمس تماما، ما يترك حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.



ويحدث هذا النوع من الكسوف كل سنة أو سنتين فقط، وفي كل مرة يكون مرئيا في أجزاء معينة من الأرض، ويمكن أن تمر عقود قبل أن يتكرر النمط ذاته في الأماكن نفسها. وكانت الظاهرة الفلكية هذا العام مرئية لسكان الشرق الأوسط وأنحاء جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وشمال المحيط الهادئ.

Voici comment l'éclipse solaire annulaire, connue sous le nom de «ceinture de feu», s'est déroulée dans le ciel.

Elle était visible en Asie aujourdhui #SolarEclipse2019

pic.twitter.com/951e8diCNb — AsieNews (@AsiaNews_FR) December 26, 2019

"مرة واحدة في العمر"

شاهدها المئات من علماء الفلك الهواة والمصورين ووصفها البعض بأنها حدث يمكن رؤيته "مرة واحدة في العمر".



وقال ألكساندر ألين وهو عالم جيوفيزياء ألماني، يبلغ من العمر 45 عاما، أنه دائم السفر حول العالم ليتابع ظواهر الكسوف. وأضاف "إن هذه الظاهرة تستمر لدقيقتين فقط، لكنها مذهلة جدا بحيث يمكنك التحدث عنها مع الأصدقاء والعائلة لأيام كثيرة متتالية".



يمر القمر بين الشمس والأرض خلال كسوف شمسي حلقي في مدينة زايد في منطقة الظفرة بأبوظبي، 26 ديسمبر 2019 رويترز

"خيبة أمل" في الهند

وفي جنوب الهند، تجمع الناس على شواطئ ولاية تاميل نادو لمشاهدة الحدث. كما أن الكسوف أثر حتى على لعبة الكريكيت إذ أجلت مباراة بين مومباي وراجكوت من الدرجة الأولى لمدة ساعتين.



وقد أعلنت ولاية أوديشا (شرق) الخميس يوم عطلة مع إغلاق كل المكاتب الحكومية والمحاكم والمدارس والجامعات.

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.



Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz — Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019



لكن في نيودلهي، حجبت السحب الدخانية الناتجة عن التلوث المنظر، وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على "تويتر" معبرا عن خيبة أمله. وجاء في تغريدته "مثل الكثير من الهنود كنت متحمسا لكسوف الشمس للعام 2019".

إندونيسيا والسعودية وسنغافورة وماليزيا

وفي إندونيسيا، تجمع مئات الأشخاص خارج جاكرتا بلانتاريوم لمشاهدة الحدث باستخدام نظارات واقية قدمتها هذه القبة الفلكية.

[Photos] Le #Bahreïn, une #éclipse annulaire du soleil

l'éclipse a été vue partiellement dans le pays à 06h25 (03h25 GMT) et s'est terminée à 07h49 (04h49 GMT), alors qu'elle culminait à 06h36 (03h36 GMT), après que 94% du disque solaire a été masqué. pic.twitter.com/Wcr3qE70Uk — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) December 26, 2019

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سيكون الكسوف السنوي المقبل في حزيران/يونيو 2020 مرئيا على نطاق ضيق من إفريقيا إلى شمال آسيا. أما الكسوف الذي سيحصل في حزيران/يونيو 2021، فلن يكون مرئيا إلا في القطب الشمالي وأجزاء من كندا وغرينلاند والشرق الأقصى الروسي البعيد.



1) C'est une éclipse de SOLEIL qui s'est produite aujourd'hui, pas une éclipse de lune.



2) Une éclipse "cercle de feu" a un nom : ça s'appelle une éclipse annulaire de Soleil (ça aide aussi à ne pas se tromper sur l'image d'illustration) https://t.co/qvBTuw3q12 pic.twitter.com/PMMMHmTgp2 — astropierre (@astropierre) December 26, 2019



وكما شوهد الكسوف الحلقي في السعودية وفي سنغافورة وماليزيا. وقال ألبرت هو رئيس الجمعية الفلكية في سنغافورة "هذا هو الأول من كسوفين حلقيين فقط، سيمكن رؤيتهما من سنغافورة خلال القرن الحالي. من هذا المنطلق فهو حدث نادر جدا بالنسبة لنا".

وستشهد سنغافورة الكسوف الحلقي الثاني عام 2063. وفي أغلب الأعوام يمكن رؤية كسوفين شمسيين من مكان ما على الأرض. وأقصى عدد ممكن في السنة الواحدة هو خمس مرات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز