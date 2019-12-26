مصرع سبعة مهاجرين في غرق زورقهم في تركيا

إعلان اقرأ المزيد

اسطنبول (أ ف ب)

لقي سبعة مهاجرين مصرعهم وتم إنقاذ 64 آخرين الخميس بعد غرق زورق في بحيرة كبيرة في جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

ووقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه ليل الأربعاء الخميس في بحيرة فان (جنوب شرق) في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتقع على طريق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وعثر على المركب مقلوبا قرب ضفاف البحيرة بالقرب من بلدة عديلجفاز. وكان يقل مهاجرين أفغان وباكستانيين ومن بنغلادش.

ولم يعرف سبب وجود المهاجرين في المركب في هذه البحيرة المغلقة داخل تركيا.

وعثر على خمسة اشخاص متوفين بالقرب من المركب، بينما توفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى، حسب وسائل الإعلام.

كما نقل الأشخاص ال64 الذين تم إنقاذهم غلى مستشفيات في المنطقة، بينما تواصل السلطات عمليات البحث للعثور على ركاب آخرين محتملين.

وتستضيف تركيا حالياً حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري فرّوا من الحرب التي تمزّق بلدهم منذ 2011.

© 2019 AFP