مصر: السيسي يؤكد مجددا دعمه لحفتر ويرفض "التدخلات الخارجية" في الشان الليبي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناول خصوصا الوضع في ليبيا، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية. وأكد السيسي مجددا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تقود حملة عسكرية على طرابلس ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة.

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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوماً على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع كونتي تناول خصوصا "الوضع في ليبيا".



وأضاف راضي أن الرئيس السيسي "أكد ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".



وشدد السيسي على "رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي".

الرئاسة المصرية: تم التوافق مع روما على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية



وبحسب بيان الرئاسة المصرية فإن رئيس الوزراء الإيطالي أكد "سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها".



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه "تم التوافق (خلال الاتصال) على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".



وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.



وقال السيسي في تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت الثلاثاء "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما" و"لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.



وأضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيرا إلى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.



فرانس 24/ أ ف ب