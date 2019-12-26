نتانياهو يعلن فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود 

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القدس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار/مارس 2020.

وكتب نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع تويتر بعد ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع "انه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم". وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

وأضاف نتانياهو "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة اسرائيل لتحقيق انجازات غير مسبوقة".

وأدلى نحو 57 ألفا من أعضاء الليكود في انحاء البلاد طوال نهار الخميس.

© 2019 AFP