وقف "مسيرات العودة" في غزة لثلاثة أشهر قبل تنظيمها شهرياً بدلاً من كل أسبوع

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة الخميس ان يتم وقف مسيرات العودة التي تنظمها للتحضير والتجهيز حتى يوم الأرض في الثلاثين من اذار/مارس لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، باستثناء فعاليات غد الجمعة.

وقال طلال ابو ظريفة عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة لفرانس برس "قرار الهيئة ان يتم وقف مسيرات العودة للتحضير والتجهيز حتى 30 آذار/مارس القادم لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، ولكن باستثناء فعاليات يوم غد الجمعة وهي آخر جمعة في عام 2019".

ونظمت الهيئة مسيرات كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل انطلاقا من آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، وتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما.

وأوضح يسري درويش وهو متحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحافي بمدينة غزة أن الهيئة "قررت اعتماد برنامج مسيرات العودة لعام 2020، من خلال تنظيم المسيرات شهريا.. وفي المناسبات الوطنية البارزة".

وبين أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار "اعتباراً من 30 آذار/مارس القادم تزامناً مع إحياء شعبنا ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة".

وأشار إلى أن قرار التقليص جاء بناء على "تقدير الهيئة الذي ينطلق أولاً وأخيراً من مصالح شعبنا ومراعاةً لظروفه"، مشدداً على "الطابع الشعبي لمسيرات العودة وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية".

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات قتل نحو 348 فلسطينيا خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني شرق قطاع غزة.

© 2019 AFP