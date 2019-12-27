ابراهيموفيتش يعود الى ميلان لمدة ستة اشهر

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ميلانو (أ ف ب)

وقّع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش (38 عاما) عقدا لمدة ستة اشهر مع امكانية التجديد لعام اضافي، انتقل بموجبه الى فريقه السابق ميلان الايطالي كما اعلن النادي اللومباردي الجمعة.

واصدر ميلان بيانا أكد فيه انه "توصل الى اتفاق مع اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن الوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع امكانية التجديد في الموسم التالي".

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الاسباني قبل ان ينتقل اليه رسميا في الموسم التالي.

وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس انجيلس غالاكسي الاميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انضم الى صفوفه في آذار/مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة فقط.

ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الاحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.

© 2019 AFP